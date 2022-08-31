台灣米芝蓮2022｜星級全名單出爐　香港過江龍古俊基奪年輕主廚獎

撰文：TVBS新聞網
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一年一度的《台北、台中、台南＆⾼雄米芝蓮指南2022》今（30）日舉行頒獎典禮，今年因為疫情趨緩終於改為實體活動，米芝蓮（MICHELIN，另譯「米其林」）晚宴也同步恢復，《TVBS新聞網》記者也在文華東方酒店現場掌握完整名單。

據米芝蓮的官方規範，獲得一星的餐廳表示在同類別裡出眾；二星代表廚藝高明、值得繞道前往；三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪，2022得獎名單如下：

一個圖輯看清《台北、台中、台南＆⾼雄米芝蓮指南2022》星級餐廳全名單（點擊放大瀏覽）：

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1. 台北

一星殊榮 ★

教父牛排、De Nuit、富錦樹台菜香檳松山、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香、渥達尼斯磨坊、山海樓、牡丹、明壽司、鰭野村、鰭隆、T+T、天香樓、雅閣。

新入榜：Holt、巴黎廳1930X高山英紀、欣葉 鐘菜、壽司芳、彧割烹。

二星殊榮 ★★

侯布雄（L’ATELIER de Joël Robuchon）、logy、RAW、祥雲龍吟、Tairroir 態芮、請客樓。

三星殊榮 ★★★

頤宮。

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2. 台中

一星殊榮 ★

鹽之華（Fleoue de Sel）、Forchetta。

二星殊榮 ★★

JL Studio。

三星殊榮 ★★★

無。

3. 台南

一星殊榮 ★

無。

二星殊榮 ★★

無。

三星殊榮 ★★★

無。

4. 高雄

一星殊榮 ★

新入榜：Liberté、承 Sho。

二星殊榮 ★★

無。

三星殊榮 ★★★

無。

5. 米芝蓮綠星

米芝蓮綠星是一項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。他們在道德與環保都有一定的堅持，與注重永續的供應商與生產者合作，減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料。

山海樓、陽明春天（士林）。

新入榜：Embers(2021米芝蓮餐盤推薦)、小小樹食(2022必比登推介)。

小小樹食主廚說，未來會繼續會讓地球更好。Embers代表則說永續是提醒我們可以做更多什麼，而不是做了甚麼。

6. 米芝蓮指南獎

侍酒師獎

侍酒師獲獎的是林允順，巴黎廳1930Ｘ高山英紀 Paris 1930 de Hideki Takayama 。

服務大獎

服務獎獲獎的是余佩凌，鹽之華 Fleur de Del。

她說：「很感謝米芝蓮給予這個機會，我只是代表全台灣很辛苦敬業的餐飲服務人員，服務業真的很辛苦，鼓勵辛苦、專業、堅持的服務人員，更感謝鹽之華團隊，我們沒有更好的背景，但謝謝米芝蓮給予這機會。」

年輕主廚獎

古俊基、蔡元善，T+T。

古俊基說：「真的沒有想過會得這個獎，很感謝米芝蓮、台灣，因為我是香港人，感謝大家，也很感謝T+T，也很感謝蔡元善，因為他今天身體不舒服不能來，我們就是做好自己的事情，真的沒想到。」

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