泰國旅遊｜跟著Blackpink遊曼谷　米芝蓮餐廳夜市摩天輪應有盡有

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-05-09 10:03

當紅韓國女團Blackpink，每次在網路上發佈新歌MV或練習室MV都能輕鬆破億，其中的泰國成員Lisa更是擁有超高人氣。最近小編在重溫Blackpink House泰國特輯時，發現Blackpink團綜也有不錯的點擊量。如果有機會來曼谷自由行，一定要嘗試跟著Blackpink House泰國特輯，打卡這些超棒的泰國米芝蓮餐廳和曼谷景點，如果你是＂Blink＂(Blackpink粉絲的暱稱)，這篇攻略一定要收藏好哦。

跟著Blackpink打卡1：The Blue Elephant 藍象餐廳

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The Blue Elephant藍象餐廳是泰國唯一家米芝蓮三星泰式餐廳，他們家主打泰式沙拉、冬陰功湯、泰式咖喱蟹、芒果糯米飯等泰國宮廷料理，不僅有每天精選的新鮮水果，還有大量的海鮮料理，就連泰國王室成員也會專門前來預定。

地址：233 Thanon Sathon Tai, Yannawa |Yannawa, Bangkok 10120 電話：+66 2 673 9353

跟著Blackpink打卡2：Vertigo Grill & Moon Bar 空中酒吧

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Vertigo Moon Bar 位於曼谷悅榕莊酒店的 61 層，站在這裡可以全方位 360 度俯瞰曼谷的夜色，如果是日落時分拍照，也會像Blackpink那麼美。去之前建議提前出發，這裡晚上 6 點半以後幾乎就沒有空位了。

地址：State Tower 1055, Silom Road, Bangkok 電話：+66 2624-9555

跟著Blackpink打卡3：ASIATIQUE河濱碼頭夜市

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曼谷河濱碼頭夜市(ASIATIQUE The Riverfront)於19世紀建立時，曾是泰國與歐洲國家之間的貿易港口，後來歷經再造，保留舊有倉庫與建築，成為以嘉年華為主題的複合式文創夜市。這裡有不少的創意小物，如果是跟朋友來，還可以像Lisa和Rose那樣，一起乘坐這裡的大型摩天輪，享受美好的曼谷夜景。

地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 電話：+66 21084488

跟著Blackpink打卡4：Bitterman 熱帶雨林餐廳

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Bitter Man餐廳位於是隆區一巷，由一棟老房子改建而成，以玻璃和綠植為設計主題，很適合打卡拍照。餐廳主打西式泰餐，將地道的泰式與西式烹飪與擺盤完美結合一起。

地址：Saladaeng Soi 1, Silom, Bangkok 電話：+66 026363256

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】