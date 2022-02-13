Staycation｜中環文華東方酒店米芝蓮餐廳出眾　套房附橢圓形浴缸

香港文華東方酒店位處中環心臟地帶，憑藉其屢獲殊榮的服務與舒適優雅的環境享譽國際。寬敞客房及套房可眺望維港與中環景緻，酒店內設多家獲獎餐廳及酒吧、富上海設計風格的水療中心、室內游泳池及廿四小時的健身中心，為廿一世紀豪華酒店的典範。以下就讓KKday小編為你介紹酒店全攻略，不讓你錯過所有必食必玩的重點推介！



一、香港文華東方酒店 房型介紹

香港文華東方酒店一共有501間客房及套房，房間面積較其他酒店寬敞，大部分由四百至八百多呎不等。

最常見的房型有：市區景觀客房、海景客房、市區景觀套房（點圖放大看看）▼▼▼

大部份房型均設有浴缸，套房房型更附設大型橢圓形浴缸，享受五星級酒店待遇。

酒店亦有為寵物狗提供寵物同行配套（寵物狗重量限制10磅以下或4.5公斤以下），提供毛孩床品、毛孩餐單（自費）、飲水器皿 、尿盆等。

二、香港文華東方酒店 文華閣

文華閣位於香港文華東方酒店 23 樓，佔地超過 6,200 平方呎，設計裝潢揉合東方風情與現代風格。文華閣全天候開放，讓賓客得以在豪華的環境舒展身心。

－ 私人入住和退房體驗

－ 供應早餐和下午茶

－ 非酒精飲品、汽水、茶水及咖啡

－ 全日供應小食

－ 晚間開胃小菜，配以香檳、葡萄酒、瓶裝雞尾酒、烈酒和啤酒

－ 迷你酒吧提供免費啤酒及非酒精飲品

－ 迎賓水果和每日開床服務

－ 串流式無線寬頻網絡及本地電話服務

－ 每次入住可熨燙兩件衣服

－ 每次入住可使用文華閣行政會議室兩小時



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三、香港文華東方酒店 餐廳介紹

點圖看看酒店內多間米芝蓮星級餐廳▼▼▼

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1. 文華扒房 + 酒吧

文華扒房是酒店的招牌餐廳，連續十年榮獲米芝蓮星級殊榮，除了食物相當有質素外，室內設計經典優雅，坐近窗邊更可以望到對外嘅皇后像廣場噴泉。扒房的必食之選就是威靈頓牛柳和龍蝦湯，想試的話謹記要先致電餐廳預留一份啊！

營業時間：

星期一至日：12:00 – 14:30／18:00 – 22:00

餐廳電話：28254004



2. 文華廳

文華廳亦是米芝蓮一星餐廳，將傳統與現代的粵菜結合，亦為點心注入新元素。細緻的用餐體驗一定會令你留下深刻印象，點心方面：懷舊灌湯餃、原隻鮑魚雞粒盞、文華三寶都是人氣之選。

晚市供應文華珍菌晚宴套餐，菜式包括冬蟲草松茸燉原隻吉品鮑魚、老人頭菌薑蔥炒龍蝦球、八寶岩米炆東星斑件，精選甜品等。廚師採用最頂級的食材，讓你品嘗最滋味的粵菜。

記得要預早致電餐廳預留座位。

營業時間：

星期一至五 12:00 – 14:30 ／18:30 – 22:00

星期六至日 11:30 – 15:00／18:30 – 22:00

餐廳電話：28254003



3. The Aubrey

The Aubrey是酒店今年新開的日式居酒屋，裝潢卻是採用英式設計，環境優美雅致。除了日式的菜式：壽司、天婦羅，餐廳更可提供Omakase雞尾酒體驗呢。

營業時間：

星期一至三 12:00 – 23:00

星期四至六 12:00 – 00:00

星期日 12:00 – 23:00

餐廳電話：28254001



4. Café Causette

餐廳提供各國特色美食，包括各種有機、素食及不含麩質的菜式，全面滿足特殊飲食要求的客人。購買了酒店套票的賓客可在此享用三道菜晚餐，這裡的服務和食物質素都是五星級體驗。

營業時間：

星期一至日 06:30 – 22:00

餐廳電話：28254005



5. 快船廊

快船廊一直都是酒店的人氣餐廳，早餐及晚餐自助餐都大受歡迎，想要訂位亦不是易事。若喜歡吃自助餐的各位，可考慮購買住宿套票。當然亦可考慮午市套餐，可選兩道／三道菜，和三五知己輕輕鬆鬆渡過下午。

營業時間：

星期一至日 07:00 – 22:00

餐廳電話：28254007



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6. 千日里

千日里是一間酒吧，它為客人提供傳統英國午餐和晚餐，美食包括香腸，薯仔，魚柳和薯條，啤酒，牛排和餡餅。千日里亦以提供特別麥芽威士忌而著名。

營業時間：

星期一至六 11:30 – 14:30 ／17:00 – 23:00

星期日 全日休息

餐廳電話：28254009



7. 船長吧

船長吧是本地其中一間歷史悠久的英式酒吧。最經典當然就是自家冰凍啤酒，酒水以外還有各式各樣的下酒菜供應。

營業時間：

星期一至五 12:00 – 00:00

星期六 15:00 – 00:00

星期日 全日休息

餐廳電話：28254006



8. 庫克廳

庫克廳可以說是香港文華東方酒店最神秘的餐廳，必須提前預訂包場，而且每晚只能招待12位賓客。團隊根據來自世界各地可用的季節性食材打造每晚的晚餐，與庫克香檳系列成完美配合。

營業時間：

星期一至六 19:00

星期日 全日休息

餐廳電話：28254014



9. 文華餅店

文華餅店專門鑽研各種美味的蛋糕、朱古力和糕點，最有名的就是文華芝士餅，配上咖啡朱古力或熱朱古力，簡直絕配。另外也可以考慮將糕點知名下午茶套餐，帶回家中慢慢細味。

營業時間：

星期一至六 08:00 – 20:00

星期日／公眾假期 08:00 – 19:00

餐廳電話：28254008



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