foodpanda超模級長腿外賣員驚艷網民　工作時還大方讓客人拍照

許多人都會使用外送平台在家點餐來吃，如果遇到美男美女外賣員，就會是生活中的小確幸。日前台灣一名foodpanda女外賣員的超高顏值與逆天美腿引起了眾多網友關注，有男網友發文分享，他有一次取餐時發現外賣員超級漂亮，因此覺得她送來的奶茶特別甜。後來該名外賣員的身分曝光，原來是在Facebook上擁有超過50萬人追蹤的網紅。



男網友在Facebook社團「爆廢公社公開版」上發文，分享他訂外送取餐時，覺得送餐的女外賣員實在太過漂亮，因此詢問她是否能脫口罩讓他拍照，女外賣員大方同意，脫口罩對著他的鏡頭微微一笑，讓他驚呼：「發現她送的奶茶比較甜，忘記多給她小費了！」

真的有在送外賣 點擊放大瀏覽人氣網紅雪兒的照片：

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擁有逆天顏值與白皙美腿的女外賣員身分隨後被曝光，是Facebook上超過50萬粉絲追蹤的超人氣網紅雪兒（Michelle） ，平時不僅擔任模特兒接外拍，也是一名外賣員，不時會騎車送餐，更在最近颱風來襲前多接幾個訂單賺外快。

網友們紛紛湧進她的IG帳號留言，「辛苦了，真希望可以指定外賣員，這樣就可以指定美女外送了」、「不少人指名要妳外送吧」、「身材好好的外賣員」、「行車注意安全，荷苞賺飽飽」、「你有穿褲子嗎？」、「這個遇到了，小費一定給滿」。

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