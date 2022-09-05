遭批「匪台」中天新聞告妨害名譽索5億　曹興誠：荒唐將反索50億

中天新聞9月5日下午按鈴控告前聯電董事長曹興誠妨礙名譽，並求償新台幣5億元。中天電視董事長廖麗生指出，曹興誠公然地誹謗與侮辱他人的言行，所侵害的不僅是中天電視名譽，更玷污了台灣的自由民主價值。

曹興誠表示，媒體告個人「荒唐至極」，中天此舉屬於誣告，等待敗訴後會反告，並要求中天賠償50億元，捐出用以加強國防。



台灣《中央社》報道，曹興誠1日召開國際記者會時，批評中天是「匪台」，拒答中天記者林宸佑提問；中天新聞當日傍晚發出聲明，認為曹興誠是惡意誹謗，會採取法律途徑維護中天名譽。今天下午中天電視按鈴控告曹興誠提出妨礙名譽告訴，並求償5億元。

曹興誠表示，媒體告個人「荒唐至極」，並認為媒體覺得什麼人發言不當，在媒體上澄清或反駁即可。中天此舉，顯屬誣告，待其敗訴後，他會反告，要求中天賠償新台幣50億，並捐出用以加強國防。

他說，從1日以來，旺中集團攻擊他的新聞影片，超過200則以上，現在卻要告他誹謗；如此濫用司法資源意圖限制個人發言自由，這是霸凌，也是媒體之恥，司法單位應拒絕受理這種藉司法來擾民的惡劣行為。

曹興誠展示他拿到中華民國身分證，表示他是真正的台灣人。（聯合報）

中天電視董事長廖麗生與當天提問的記者林宸佑今天下午到北檢按鈴控告曹興誠妨害名譽，並表示將向曹興誠民事求償新台幣5億元。

廖麗生表示，這筆5億元的金額將全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金，襄助全台各個學校，重建台灣「禮義廉恥、尊重民主」的價值。

他指出，曹興誠公然地誹謗與侮辱他人的言行，所侵害的不僅是中天電視名譽，更損及全台灣所有父母師長對子女的教育、踐踏了台灣固有且善良端正的禮義廉恥，其藐視言論自由，更玷污了台灣的自由民主價值。

林宸佑則表示，他是一名渺小的記者，記者會提問是記者的職責，所提的問題也可受公評。曹興誠以侮辱、誹謗的方式回應記者提問，令人錯愕與遺憾。為了維護媒體第四權和新聞人的尊嚴，決定向曹興誠提出妨害名譽告訴。