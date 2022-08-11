50歲男子入化糞池救愛豬意外被困　因缺氧身亡

8月9日，廣西百色靖西市安德鎮一男子為救不慎掉入化糞池的豬，意外喪命。據當地消防人員表示，男子被困約兩米深的糞池內，裡面光線昏暗，且有刺鼻的沼氣味道。消防救援人員到達後迅速打開氧氣瓶放入糞池中進行送風，約40分鐘後男子被救出但已無生命跡象。



據內地媒體報道，發生意外的村民梁先生50多歲家裡以養豬、種桑養蠶等為主，意外發生當天梁先生發現自家的豬不慎將化糞池入口處的木板弄掉後就跌入化糞池中，梁先生為了救愛豬意外受困兩米深的化糞池中。

當地消防員背上空氣呼吸器進入化糞池搶救被困男子，消防員並打開氧氣瓶放入糞池中送風，地上救援人員利用三腳架協助救助，梁先生在40分鐘後被救出，但已無生命跡象。

消防人員提醒，隧道、污水井、化糞池、垃圾站、糧倉等都屬於有限空間。因其相對密閉，有毒有害氣體難以擴散，可能發生中毒、窒息、燃爆等意外，需要特別注意安全防護措施。



事件發生後，有部分網民稱「為了豬喪命不值得」，但亦有許多網民指出，一頭豬可能是一個農戶很重要的經濟來源，不該出言嘲諷。

網民點睇：

也許對他來說，豬是他經濟來源的全部，願逝者安息。

化糞池情況復雜，一定要請專業人士救援。

在你的眼裡可能只是一頭豬，但在他的眼裡，或許是孩子的學費，是父母的藥費，是與妻子早起晚睡的勞動成果，是一家人賴以生存的經濟來源…

