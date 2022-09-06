貨車地磅站競爭激烈　竟有比堅尼美女推銷服務　還大方與客人合照

地磅站也走複合式經營？地磅站設立的目的是為了檢驗上路車輛是否符合承重及安全規定，但日前台灣一名網友意外發現「地磅業很競爭」，現場竟有2名比堅尼正妹等在地磅入口迎接，照片曝光後引起一陣熱議。



派比堅尼女郎到貨車司機聚集地上班，確有噱頭：（按圖了解）

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這名網民透過Facebook群組「爆廢公社」發文，驚呼「現在的地磅業有這麼競爭喔？」文中附上與2名比堅尼正妹的合照。

照片中2名身穿粉色比堅尼的正妹手中拿着地磅業傳單，似乎是為了向卡車司機推銷活動的噱頭。另一段影片則是卡車司機與比堅尼正妹的對話，輪到司機進入地磅站時，正妹露出開朗笑容，搭配一口流利的台語，向司機賣力推銷地磅站提供代購、宅配等促銷活動。

影片中的司機全程樂呵呵。許多網友們一看也不禁直呼：

．「難怪你要考大車（駕照）」

．「沒開大車都沒有這種福利」

．「這下磅不完了」

．「請問小客車也想過磅可以嗎？」

．「駕訓班大車考照員暴增」

．「對不起！我超載了」



據網友情報循線找到該地磅站，地點位於高雄市前鎮區，其粉絲專頁分享除了賣便當之外，還可以幫來過磅的大卡車司機處理「一些開車上不方便的事」，包含繳罰單、買飲料等都可以協助辦妥。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】