新北永和分屍案｜5旬男不還錢遭肢解剩左腳軀幹　長兄棄屍垃圾車

台灣新北警方偵辦永和分屍案，昨（7）日下午逮捕73歲死者大哥，他涉嫌1日凌晨因金錢借貸糾紛，持刀殺害54歲弟弟，並將頭顱與肢體肢解後分批棄屍垃圾車；警方預計7日移送新北地方檢察署。



台灣《中央社》，新北警方昨晚在記者會表示，疑犯疑似1日凌晨約3時許，趁么弟在睡夢中持刀殺害，一刀斃命。命案現場為第一現場，當天下午將頭顱丟棄在垃圾車，2日將其餘肢體丟棄垃圾車。疑犯坦承，涉嫌趁死者睡夢時殺害，死者長期借錢不還，憤而行兇。

疑犯在4日前回到命案現場，但5日發現警方開始查案，於是搭乘巴士等交通工具逃亡，並攜帶行李箱裝著隨身衣物、金錢等露宿街頭。疑犯將行李箱寄放在便利店，搭巴士四處遊蕩，直到警方6日下午4在台北市公館羅斯福路三段附近將他逮捕，當時他正從巴士下車。

本案緣起於5日晚有民眾報案指稱其梁姓同學失聯，偕同至現場發現一具不完整的遺體，頭顱、雙手、右腳不見，現場只剩下左腳與軀幹。現場查獲的刀具、鐵鎚等，是在犯案前購置。

警方預計在7日上午將死者大哥依殺人、棄屍、毀壞屍體等罪，移送新北地檢署偵辦。後續將追查當時棄屍的垃圾車，並儘可能尋找尚未尋獲的遺體。

台灣《 聯合報》報道，警方查出，梁姓兄弟原與母親同住，平常由死者照顧母親，直到媽媽過世。死者長期與長兄借貸金錢，且因糾紛引起疑犯殺機。梁家共九個兄弟姊妹，都是緬甸華僑。死者是老么，因為和73歲大哥都沒有結婚，一起住在永和區智光街某五樓公寓三樓，共同照顧長年行動不便的九旬母親。

家屬向警方說，兄弟姊妹九人平時不太往來，聽聞最小的弟弟居然被哥哥殺害分屍，不敢置信；「家中最孝順的人死得這麼慘」，「再怎麼樣都要見弟弟最後一面」。昨下午2時時多，死者二哥、三哥、五哥一同到殯儀館陪同檢察官驗屍，三人看了弟弟最後一眼後，情緒崩潰，失控趴在窗台頻頻啜泣，大喊「為什麼會這麼慘」。

死者過去曾在台北地檢署擔任法警，為了照料老母親選擇提前退休；由於經濟狀況不好，又無正當職業，符合政府中低收入戶資格，平時會收到里長物資補助。至於手刃親弟的疑犯，早年擔任司機，屆齡後退休，警方清查帳戶，存款超過3000萬元新台幣（約為港幣761.5萬元）。

死者3名哥哥9月6日至新北市立板橋殯儀館相驗，離去時情緒十分難過。（聯合報）

台灣法醫高大成認為，死者屍體血跡量少可能是因為疑犯先殺害死者後，相隔10小時以上才動手分屍，導致血液滯留在屍體，因此現場血跡不多。

他認為，一般凶殺案分屍是為了要滅證，另一種是憤怒至極，疑犯為死者親哥，在自家發生命案，一查就知道疑犯是誰，因此認為分屍的動機為後者。至於遺體獨留左腳的理由，殺人剁遺體相當耗費體力，「比較可能的原因是沒力氣了」。