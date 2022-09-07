九合一大選｜陳時中團隊遭指都是政二代　發言人：蔣萬安是幾代？

台灣九合一大選即將於11月26日上演，將選出各級地方首長及議員。參選台北市長的包括代表民進黨的前衛福部長、前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，前國民黨立委蔣萬安，及台灣民眾黨的黃珊珊等。

不過，國民黨台北市議員徐巧芯日前公布陳時中團隊通訊錄並轟其團隊是「政二代聯軍」，名單大比例是政治人物的子女，而陳時中的兒子亦擔當文宣部要職。對此，競選團隊發言人提到：「請蔣萬安陣營不要隨意的貼標籤，我想反問的是，蔣萬安你自己又是政幾代？」



陳時中今日（7日）上午參訪台北市月嫂訓練班，由資深護理長手把手教學如何幫嬰兒洗澡、餵奶。陳時中會後受訪針對競選團隊名單被洩表示，大家在選舉時都有自己的策略，但透過公布資料的方式非恰當手法，指對手團隊用偷窺、公布「就讓他們去做」，但自己團隊不做這種事。

陳：都是來練習、觀摩 沒有「政二代」

他說，所謂「政二代」是在講「不當庇蔭」，指政治的第二代超乎所展現的能力，突然跳到比較高的位置，而不是說政二代就不能從事政治活動。但自己團隊政治人物的子女，都是從基層做起，跟所有人都一樣，都是來練習、觀摩。自己團隊沒有所謂的「政二代」。

（Facebook@陳時中）

競選團隊發言人莊瑞雄補充，任何競選陣營都沒有權力可把非關公益的個人隱私外流，哪怕是蔣家家族成員個人的私隱，其團隊都沒有權力去揭露、做不當利用，蔣萬安該回答的是這個，透過不正當的方式來做競選，相信社會大眾應該不會認同。

陳團隊：蔣萬安利用「蔣家庇蔭」爭市長

另外，針對徐巧芯指她手上的資料不是內鬼而是內鬥，內鬥多嚴重她手上就有多少資料。對此，陳時中競選團隊發言人林楚茵則回應，團隊大家都是團結合作的，沒有所謂內鬼、只有外賊，外賊不要迴避是用什麼樣不當手法拿到這些資料，應該好好公布，是用怎樣不當的方式入侵陳時中競選總部。

林楚茵說，對於競選團隊裏在基層一起打拼的工作人員，「請蔣萬安陣營不要隨意的貼標籤，我想反問的是，蔣萬安你自己又是政幾代？」。她批評，蔣萬安現在正在利用蔣家給他的庇蔭來爭取市長，他才應該先回應國民黨議員的提問。

蔣萬安之父親為前國民黨秘書長蔣孝嚴，一直從母姓章，直到2005年，章孝嚴在未與蔣家成員比對DNA等生醫跡證的情況下改姓蔣，其子女亦同時改姓。一直以來流傳的說法是，章孝嚴與章孝慈是蔣經國與情婦章亞若婚外所生的雙胞胎，他們於抗日戰爭期間在桂林省立醫院出生。

徐：「偷窺仔講別人偷窺」

針對陳時中團隊說法，徐巧芯在Facebook回應指，「笑死，陳時中這個偷窺仔，還敢講人偷窺啊？」，「全台灣提的偷窺只記得他翻過廁所的隔間偷看四叉貓大便的噁心畫面」。帖文稱，陳時中要解決這個爭議其實非常簡單，只要把競選團隊跟未來的執政團隊拆開，現在就公開宣示，若當選市長，團隊的網紅、高官二代，不會有任一人進到市府工作。

陳時中日前提出「公廁三寶」政見，卻因宣傳影片出現類似韓國電影《熔爐》（港譯《無聲吶喊》）的廁所窺視橋段，被指責是把性騷擾當有趣。詳見：