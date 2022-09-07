台灣疫情｜新增本土個案回升破4萬宗　40多歲男逝者疑重覆感染

台灣中央流行疫情指揮中心今日（7日）公布，當地新增新冠肺炎確診個案再次回升破4萬宗，達到41021宗本土個案，新增104宗中重症並再多26人死亡，另增275宗境外輸入病例。



據指揮中心統計，今年截至昨日（6日），本土輕症、無症狀個案累計5435036宗、佔99.55%；中症累計13830宗、佔0.25%；重症累計10811宗、佔0.2%。死亡累計9278人。

新增死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，死者中較年輕病例為2名40多歲男性，其中一人曾接種3劑疫苗，本身有慢性精神疾病等病史，為住宿式機構住民，其8月29日跌倒、頭部外傷、意識不清、四肢無力，送往急診檢查發現還有缺氧及休克等情形，PCR檢驗陽性確診，Ｘ光顯示兩側肺炎狀況，住院後積極救治仍然病況惡化，不幸於30日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

另一人則曾接種2劑疫苗，有風濕免疫疾病的血管炎。他曾在5月13日確診，當時症狀包括發燒、咳嗽、倦怠等，持續約2星期緩解，快篩轉陰性。可6月底，他出現慢性血管炎症狀，雖有長期服用類固醇、免疫抑制劑等，惟經門診治療後呼吸困難症狀未有改善，7月底赴急診住院。患者PCR檢驗陽性、Ct值21，疑似重覆感染，有肺炎症狀，給予瑞德西韋、高流量氧氣鼻管等治療。住院期間，他併發十二指腸出血、黴菌血症、敗血性休克，經治療不果於8月28日過世，死因為菌血症合併敗血性休克、十二指腸出血及新冠肺炎。

羅一鈞進一步指，上述個案符合重覆感染定義條件，惟醫院並未通報故未送定序。經推估，其5月感染的病毒株可能是BA.1或BA.2，7月的可能是BA.2或BA.5。除疑似重覆感染，本身的慢性病也是其主要死因之一。