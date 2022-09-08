台灣疫情︱增3.5萬本土病例多29死　清冠二號臨床療效降74%死亡率

台灣中央流行疫情指揮中心今日（8日）公布，當地新增34846宗新冠肺炎本土病例，增182宗中重症，再多29人死亡，另增278宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市7840宗，台北市4447宗，台中市4313宗，桃園市4010宗，高雄市2547宗，台南市1933宗，彰化縣1408宗，新竹縣1209宗，新竹市897宗，屏東縣832宗，苗栗縣777宗，宜蘭縣762宗，基隆市704宗，雲林縣694宗，花蓮縣663宗，嘉義縣453宗，南投縣427宗，嘉義市328宗，台東縣293宗，金門縣144宗，澎湖縣139宗，連江縣26宗。

死亡個案則為13男16女，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26宗具慢性病史、19宗未接種3劑以上新冠疫苗。其確診日介於今年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日。

截至目前，台灣累計5580027宗確診，分別為29922宗境外輸入、5550051宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計10170宗死亡病例，其中10154宗為本土。

另外，衛福部國家中醫藥研究所研發台灣清冠一號提供治療輕中症患者，並優化研發清冠二號治療重症患者。該所今日上午分享清冠一號、清冠二號臨床療效暨基礎科學研究成果，顯示與僅接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號顯著降低74%死亡率。

據副所長邱文慧介紹，在30天觀察期內，151名搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，另151名僅接受西醫常規照護組則有14宗，即9.27%轉重症，包含插管、轉入ICU。至於重症，123名西醫常規照護組有27人，即21.95%死亡，而123名接受清冠二號治療組僅7人，即5.69%死亡，顯示清冠二號治療可顯著降低74.07%死亡率。

中醫藥臨床組組長沈郁強解釋，清冠一號可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，從而防止輕中症病患轉為重症；清冠二號則可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5效果顯著。