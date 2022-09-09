台灣疫情︱新增3.4萬本土病例多55死　清冠一號公費適用對象放寬

台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布，當地新增34020宗新冠肺炎本土病例，再多55人死亡，另增240宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市7446宗，台北市4404宗，台中市4025宗，桃園市3843宗，高雄市2520宗，台南市1914宗，彰化縣1381宗，新竹縣1080宗，新竹市909宗，屏東縣902宗，苗栗縣859宗，宜蘭縣736宗，基隆市730宗，雲林縣681宗，花蓮縣678宗，南投縣526宗，嘉義縣521宗，嘉義市311宗，台東縣264宗，金門縣137宗，澎湖縣132宗，連江縣21宗。

死亡個案為32男23女，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53宗具慢性病史、40宗未接種3劑以上新冠疫苗。其確診日介於今年5月17日至9月6日，死亡日期介於8月13日至9月6日。

截至目前，台灣累計5614227宗確診，分別為30158宗境外輸入、5584015宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計10225宗死亡病例，其中10209宗屬本土。

清冠一號。（台灣中醫師全聯會）

另外，衛福部國家中醫藥研究所研發台灣清冠一號提供治療輕中症患者。昨日（8日），衛生福利部中醫藥司正式發函至各醫療院所，通知自9月15日起，清冠一號公費對象將僅針對染疫後可能轉重症的高風險族群。

指揮中心指揮官王必勝今日表示，經緊急召開相關會議後，當局決定納入高熱不退（持續2日體溫39度以上）、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重飲食困難等3項中醫急迫病勢。他指清冠一號公費對象原本沒有明確適用標準，因同樣適用於防止輕症、無症狀轉成重症，起初的思考方向與西藥標準一樣。對於中醫師的異議，他稱衛福部中醫藥研究所也有以中醫角度給予建議；畢竟清冠一號是中藥，不宜全用西藥的想法思考，故在原本公布的條件中，又修正適用範圍，納入3項中醫急迫病勢。