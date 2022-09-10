台灣疫情︱新增逾3.5萬本土病例、30死　兒童重症多2宗MIS-C

台灣中央流行疫情指揮中心今日（10日）宣布，當地新增35594宗新冠肺炎本土病例，新增114宗中重症，再多30人死亡，另增236宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市7646宗，台中市4545宗，台北市4503宗，桃園市3783宗，高雄市2726宗，台南市2038宗，彰化縣1617宗，新竹縣1011宗，宜蘭縣937宗，屏東縣887宗，苗栗縣841宗，新竹市822宗，雲林縣779宗，基隆市721宗，南投縣666宗，花蓮縣662宗，嘉義縣477宗，嘉義市352宗，台東縣257宗，金門縣179宗，澎湖縣129宗，連江縣16宗。

兒童重症新增2宗兒童多系統發炎症候群（MIS-C），患者為8歲男童及2歲女童，皆沒有慢性病史、接種疫苗。經救治後，目前二人已出院。至於死亡個案為19男11女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27宗具慢性病史、21宗未接種3劑以上新冠疫苗。，其確診日介於今年7月6日至9月6日，死亡日期介於7月6日至9月7日。

截至目前，台灣累計5650028宗確診，分別為30392宗境外輸入，5619582宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計10255宗死亡病例，其中10239宗屬本土。今年截至昨日（9日），累計共25039宗中重症，其中9401宗死亡，而輕症無症狀者佔全部病例99.55%。