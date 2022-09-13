美傳擴大管制半導體出口中國　台專家：台積電可速調整　影響有限

撰文：梁子傑
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美國傳出有意在10月擴大半導體出口中國限制，產業專家認為，美國封鎖中國力道持續加大，可能使半導體市況更加複雜，不過預期台積電受影響應有限。

外媒引述知情人士報道，美國商務部打算發布新規定，禁止美商科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）向生產14奈米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備。商務部也有意禁止英偉達（又譯輝達）（Nvidia）及超微（AMD）向中國輸出多種人工智慧運算晶片，除非取得商務部許可。

美國總統拜登（Joe Biden）8月初簽署晶片法案（CHIPS Act），以提高行業競爭力，據美國政府9月6日講述，在法案下領取聯邦資助的美國科技企業，10年內禁止到中國建設高科技工廠。

中國商務部8月中曾批評，美方出台《晶片和科學法案》，對美本土晶片產業提供巨額補貼和稅收優惠，是典型的差異化產業扶持政策，又指堅決反對擾亂國際貿易，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（又譯輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty Images）

台灣媒體《中央社》報道，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國封鎖中國力道持續加大。在設備部分，美國先前已藉由盟友力量，讓中國在取得相關先進半導體設備遭遇困難，如今有意將相關措施進一步明文化，預期可能迫使中國往比較成熟及特殊製程發展。

她說，台灣半導體廠成熟製程在良率方面仍具競爭優勢，業者於近年成熟製程供需緊俏時候，成功拓展車用市場，具發展利基，不見得會因為中國廠商發展成熟製程而遭到壓縮。

圖為美國總統拜登與韓國總統尹錫悅2022年5月20日在三星電子位於韓國平澤的半導體工廠並合照。拜登5月20日到達韓國，展開亞洲訪問之旅。（AP）

至於AI加速器管制方面，劉佩真表示，美商英偉達及超微可能首當其衝，由於兩公司仍有緩衝期因應，可以針對客戶及區域市場進行調整，將衝擊降到最低。只是美國管制範圍是否進一步擴及伺服器及下游終端市場，有待觀察。

她說，英偉達與超微都是台積電的重要客戶，但美國禁令是AI相關的繪圖處理器，不是英偉達及超微銷往中國的所有產品。此外，台積電已經歷過華為禁令，彈性調整策略得宜，預期在先進製程領先優勢下，台積電這次同樣可以快速調整，營運受影響有限。

台積電位於南科園區的晶圓18廠。（台積電）

台積電2021年報顯示，台積電及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,300萬片十二吋晶圓約當量。在台灣設有四座12吋超大晶圓廠（GIGAFAB® Facilities）、四座8吋晶圓廠和一座6吋晶圓廠，並擁有一家百分之百持有之海外子公司—台積電（南京）有限公司之12吋晶圓廠，及二家百分之百持有之海外子公司－WaferTech美國子公司、台積電（中國）有限公司之8吋晶圓廠的產能支援。

台積公司營業收入淨額以地區劃分（主要依據客戶營運總部所在地），北美市場佔65%、亞太市場（不含日本與中國大陸）佔14%、中國大陸市場佔10%、歐洲、中東及非洲市場佔6%、日本市場佔5%。依據產品平台來區分，智慧型手機佔44%、高效能運算佔37%、物聯網佔8%、車用電子佔4%。此外，消費性電子產品佔4%、其他產品佔剩餘的3%。

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