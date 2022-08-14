東北大媽在日本做清潔25年做到世界第一　身世坎坷誓不向命運低頭

在日本，有著這樣一位「傳奇清潔工」。她是羽田機場500人的清潔大隊「最後的防線」，讓羽田機場10年連續奪得全日本最乾淨的機場稱號，並且讓這一輝煌，進化到7年連續世界第一、2年連續亞洲第一、地勤評選4年連續第一。她被稱為「世界第一清潔高手（世界一清掃のプロ）」，贏得全日本的尊敬。她有著怎樣的人生故事？



首先，如果你近距離觀看過郭春艷清潔的過程，就能夠理解她為什麼會被稱作「世界第一」。在前幾年《我住在這裡的理由》的一期節目中，主持人形容她的打掃，如同是一場尋寶。只不過找的並不是寶藏，而是垃圾。

日本職人也甘拜下風 點擊放大瀏覽郭春艷清潔過程有多仔細：

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不論是地上的、桌子上的、角落的垃圾，甚至是樹上的落葉，她如同一隻目光銳利的鷹一般，不放過每一個角落。「能看到的我都得弄了，不弄不好看。」可見，這並非羽田機場的要求，而是她自己的「固執」。「自己能做的都做了，看著就好看了。」

因為這份固執，她會仔細觀察每一個角落，不放過任何「不完美」。比如盆栽，她覺得放在門邊會影響人出入電梯，一定要往旁邊挪幾厘米。滅火器也要擦，導演覺得沒有必要，她說：「那萬一用的時候用不了了呢？」說完，順手又擦了滅火器旁邊的扶手處毫不起眼，根本不會有人碰的小彎彎角角。

也許有的人會覺得：你這大可不必，倒是做給誰看呢？然而，沒有一個人能夠說服她放棄這個「大可不必」的行為，每一個清潔動作，在郭春艷來看，都是有意義的。即便年少時期就來到日本，呆了幾十年讓她的中文說的都不那麼流利了。在她清潔的戰場上，她的行事動作，充滿了東北人的堅韌與固執。

在《仕事の流儀》的記錄中，她擦完廁所，會固執的用鏡子仔仔細細的檢查每一處夾縫。在遇到搞不定的問題時，用固執的手機拍下，然後從自己分類的80多種清潔劑中選出合適的來清理。每一個動作，都是小心翼翼、仔仔細細。在清理完水台後，連底部角落也絕對不會放過。直到整個飲水台最終煥發出明豔的閃光，她才長出一口氣，滿足了。「這樣看上去，水很好喝了吧！」

你看，大可不必與非做不可，最終的結果，就是專業與不專業的差別。而這就是能不能成為世界第一的決定性原因。

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做清潔，也有它的訣竅

當然，除了銳利的目光與固執到強迫症一樣的仔細，在打掃的手法上，郭春艷當然也有著不止兩把刷子。比如竹內亮導演演示的我們一般的拖地手法，就遭到了阿姨的無情吐槽。原來，正確的方法要這麼曲線迴旋往前拖！ 這樣就能把灰順在一邊，不會反覆污染地面了，你學了嗎？

在判斷有沒有灰塵的時候，也能根據光的反射來判斷，有白白的模糊的地方，就有大量的灰塵。如果想打掃衛生間，並且能夠完全清潔好，要準備以下東西：毛巾、吸水巾、中性清潔劑、水、鏡子、吸水海綿、浴球、塑膠手套、竹籤、筷子和除菌濕巾。首先往乾毛巾上噴點水，從上往下除個塵。簡單的除塵環節，可以讓你確認到底哪些位置比較髒，便於之後做整體進一步的打掃。然後套上吸水巾，繼續開擦第二遍！對付馬桶內部的污垢，就得先用上浴球了，直接蘸水擦一遍，然後用中性洗劑擦一遍。然後再用海綿以同樣的步驟擦一遍。比起馬桶刷，浴球的清潔效果要高出數倍，而且對於很細的地方也可以擦到。然後用竹籤清理夾縫，最後用鏡子檢查一遍，大功告成！

現在，由於名氣越來越大，很多地方都會邀請郭春艷前去講課，她自己也開設了YouTube頻道，將自己的掃除手法教給大家。三分手法，七分道具，九十分的仔細。這就是郭春豔的「新津流掃除」。

年少時的痛苦，與堅定的意志

相信看到這裡，大家也會發現了，其實郭春艷還有一個日本的名字，叫做「新津春子」。其實她是中日混血，1970年出生在瀋陽，爸爸是留中遺孤，媽媽是中國人，一家子在1987年的時候就遷居到了日本。

而這種身份，對於郭春艷來說，並不是什麼好事。小學時被人指著鼻子罵「日本人快滾」，而到了日本上了中學，又因為中國的血統受盡欺負。家裡窮，自己日語不好，能夠做的工作，只有保潔。

而這份工作，在日本也並不是什麼能夠讓人特別尊重的工作。不管是中國還是日本，人們普遍對於清潔工的評價都是比較低級的工作。有的人甚至會故意挑骨頭，而更多的人對郭春艷是根本理都不理。簡單說，就是甚至沒把人當人看。

如此這般，郭春艷下了決心，她一定要讓所有人對她改變看法，從自己做起。在那個時候，她遇到了自己的老師鈴木。被自己的老師嚴厲的教育了3年，再加上自己用心琢磨，不斷嘗試。郭春艷終於成為了「清潔的達人」，並一舉獲得全日本保潔技能大賽的第一名。也是她平生第一次，獲得了老師和周邊人的一致肯定。在自己不斷做得更好，做到最後的時候，郭春艷也發現了一件事情：人們也紛紛的開始對她說「辛苦了」。幾十年後，她成為了別人嘴裡的「前輩」，成為了全日本最受尊敬的保潔員。羽田機場的保潔團隊，在她的帶領下，向全世界的旅客們展示出了熠熠生輝的成果。任何事情只要做好了，不管什麼職位，都會受到尊重。

「我希望能改變」

在採訪中，郭春艷說：不管在哪裡，其實清潔工的工作都不是那麼被人重視，地位也不是那麼高。「我想要改變人們的這個看法。」因此，為了這份工作，她付出了自己的人生，直到現在甚至也沒有孩子，家裡也沒有被打理的很好。

樸實無華，只是兢兢業業做好本職工作的郭春艷，現在依然奮戰在第一線，全情投入自己的工作。我們很難斷言，她的選擇究竟是為她帶來的幸福更多還是遺憾更多，畢竟每個人的生活都是自己的決定。但是有一點我們起碼可以確定：當我們把一件事情做好，做到最好，那麼就一定能夠獲得所有人的認同和尊重。

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