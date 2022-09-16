傳台灣擬9.26全面恢復免簽、10.10起免隔離　指揮中心證實研議中

針對台灣民眾引頸期盼開放邊境管制「0+7」（0天居家隔離+7天自主防疫），中央流行疫情指揮中心近期皆透露，「0+7」是明確方向，但須等疫情高峰過後才會實施。

不過網上近期瘋傳一張「邊境管理及開放建議」表格，內容提及9月26日將「全面恢復免簽」，10月10日將實施「免居隔0+7」，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日（16日）證實，「這是研議中草案，日期及內容會再調整」。



網傳「邊境管理及開放建議」，中央流行疫情指揮中心證實研議中。（PTT）

有台灣網民在討論區PTT八卦板上，以「邊境10月開放」為題發文，強調這張表格來源不明，但很多人都透過不同管道取得，內容包括邊境開放分2階段，第一階段為9月19日公布、9月26日實施的「3+4全程1人1室」，也將全面恢復入境免簽證待遇；第二階段為10月3日公告、10月10日實施的「0+7免居隔」方案。

這張圖表內容，與昨日莊人祥在記者會上表示，疫情達高峰明顯下降後才會實施，10月份有機會，但月初就開放的可能性比較低，不謀而合。如今也得到莊人祥證實，這是研議中草案，不過日期及內容會再調整。

香港並非免簽證對象 需等待簽證開放

遺憾的是，持香港特區護照、BNO、澳門護照等人士，皆不是台灣免簽證對象。需要等待台灣恢復開放港澳人士申請短期入台證或網絡簽證等，始可申請入境。