台灣疫情｜增逾4萬宗本土個案多46死　經濟部長王美花確診

台灣中央流行疫情指揮中心今日（16日）宣布，當地新增41430宗新冠肺炎本土個案，新增178宗中重症，再多46人死亡，另新增240宗境外輸入病例。另一方面，台經濟部長王美花確診，其丈夫、國安會秘書長顧立雄則快篩結果呈陰性。



總統府發言人張惇涵表示，經瞭解，王美花今早出現症狀後，快篩呈現陽性。顧立雄獲知訊息後，隨即進行快篩，結果呈陰性。由於顧立雄已完成3劑疫苗接種，後續依照防疫指引，進行「0+7」的7天自主防疫措施。

王美花，顧立雄。（聯合報）

據指揮中心介紹，新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市8942宗，台中市5294宗，台北市4904宗，桃園市4455宗，高雄市3396宗，台南市2500宗，彰化縣1892宗，新竹縣1251宗，屏東縣1121宗，苗栗縣1008宗，新竹市984宗，宜蘭縣971宗，雲林縣894宗，基隆市808宗，南投縣748宗，花蓮縣660宗，嘉義縣582宗，嘉義市371宗，台東縣326宗，金門縣163宗，澎湖縣142宗，連江縣18宗。

新增死亡個案為28男18女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27宗未接種3劑以上新冠疫苗。其確診日介於今年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡個案為一名30多歲女性，其曾接種2劑疫苗，本身有慢性肺病、自體免疫疾病等病史。另外，新增1宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，患者為1歲男童，無慢性病史、未接種過疫苗，先前未曾確診。

截至目前，台灣累計5891355宗確診，分別為31726宗境外輸入、5859575宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計10469宗死亡病例，其中10453宗屬本土。