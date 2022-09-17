台灣疫情｜增3.9萬本土病例多40死　8歲女童患MIS-C一度休克

台灣中央流行疫情指揮中心今日（17日）公布，當地新增39394宗新冠肺炎本土病例，新增175宗中重症，再多40人死亡，另增234宗境外輸入病例。



新增死亡個案年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。雖然沒有特殊死亡個案，惟指揮中心發言人莊人祥透露，新增1宗兒童重症孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），患者為一名沒有慢性病史也未接種疫苗的8歲女童。

上述女童8月29日起出現發燒40度、喉嚨痛等症狀，8月31日至急診就醫，檢查發現血壓偏低、發炎指數升高、凝血功能異常等情形，因懷疑是MIS-C引發休克，收住加護病房，心臟超音波顯示右側冠狀動脈擴大，採檢PCR陰性但N抗體陽性，符合MIS-C診斷，給予免疫球蛋白、類固醇、低劑量阿斯匹靈等藥物治療後病況好轉，已在9月6日出院。

據統計，今年截至昨日（16日），本土輕症、無症狀個案累計5819079宗、佔99.56%；中症累計14643宗、佔0.25%；重症累計11250宗、佔0.19%，死亡累計9655人。12歲以下兒童重症累計212宗，為31宗腦炎、23宗肺炎、3宗敗血症、11宗哮吼、133宗MIS-C、1宗心肌炎、3宗共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7宗到院前死亡；上述個案已有32人死亡，為12宗腦炎、7宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及7宗到院前死亡。