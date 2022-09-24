高端疫苗日本不承認　須自費千元作PCR　陳時中：中俄疫苗也不行

日本宣布10月11日起入境自由行並恢復免簽證措施，也取消每日入境5萬人上限。周四台灣行政院宣布，預定10月13日邊境啟動「0+7」的防疫政策，台媒指，台灣飛日本機票漲3成，也出現換護照的排隊潮。



不過日本認證疫苗中不包括台灣的高端疫苗，施打高端疫苗的台灣民眾前往日本得額外花費PCR費用。至少須花費台幣3,500元（約港幣863元），若急件費用更須台幣4,500元（約港幣1,100元）。



台灣中央流行疫情指揮中心前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中回應，日本承認的新冠疫苗只有6項，俄羅斯和中國製的疫苗也不在其中。他稱，「台灣外交部已在極力爭取，各國現在都在持續檢討該用什麼標準，做什麼樣的規定。」

日本目前認證的疫苗，包含BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣高端疫苗。訪日的遊客不符合日本疫苗施打條件，須在出國前72小時持PCR核酸檢測陰性證明，至少要花費台幣3,500元（約港幣863元）做PCR，若急件費用更須台幣4,500元（約港幣1,100元）。

蔡英文及賴清德當地時間9月30日上午已分別完成第二劑疫苗的接種，兩人皆是接種台灣自製的高端疫苗。（資料圖片）

由於台灣自製高端疫苗不被多國承認。國民黨台北市長參選人蔣萬安認為陳時中要負最大責任、他批評陳時中堅持買高端疫苗給台灣民眾施打，而非像日本堅持讓民眾施打國際認可的疫苗，「日本官員遠比陳時中專業太多了」。無黨籍台北市長參選人黃珊珊則要求陳時中出面道歉。

據了解，台灣過去針對施打高端疫苗者，若因緊急事由須出國，可提供額外施打其他廠牌疫苗。

台灣流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，補打方案目前只針對美國，因為美國若沒有施打美國認證的疫苗，完全無法入境，因此提供施打高端疫苗者，可以補打其他疫苗，一個月內即可完成。日本方面還未有補打方案。

台灣流行疫情指揮中心指揮官王必勝則表示，會再觀察日本邊境管理措施，近期開放速度很快，會看看是否有取消疫苗相關限制、是否可以再施打其他疫苗的可能性。