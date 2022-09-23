日本自由行｜日韓泰防疫鬆綁　一文看清「港人旅遊熱點」最新措施

全球多個國家或地區為催谷旅遊業及經濟，在政府認為其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨穩或趨緩的情況下，對入境旅遊人士放寬防疫限制。以下是香港01整理有關港人旅遊熱點日本、韓國及泰國最新、且與旅遊有關的防疫措施轉變。



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日本首相岸田文雄9月22日公布，日本自10月11日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制。

在疫情前本來免簽證赴日的旅客，目前由於防疫限制，仍需辦簽證才能去日本，惟自10月11日起他們將不再需要申請旅遊簽證，而且無需通過旅行社預訂旅行團。

該國自6月開始放寬外國旅客入境，但旅客迄今仍需透過旅行社報團，申請簽證才能入境。

岸田文雄8月31日稱，9月7日開始將每日入境人數上限提高至5萬人，並會進一步放寬入境限制，放寬不帶導遊的團隊入境旅遊。

他8月31日也宣布進一步放寬防疫限制，允許所有國家的不帶導遊團遊客入境旅行。

這次解除限制的安排中，重點之一是容許「無導遊的旅行團」入境觀光。在此前，前往日本旅遊必須有日本一名隨團人員跟隨。不再需要隨團人員，將意味旅客「實際上」可以自由活動。不過，這與過往自由自在在日本旅行仍有一段距離。

圖為日本民眾在電車站閘口過閘。（Getty）

現時並非「真・日本自由行」

觀光廳2日更新對旅行社的指引，要求旅行社隨時聯絡這些實際上可自由活動的旅客。

根據指引，旅行社須取得旅客的聯絡方法，以便隨時聯絡他們。觀光廳沒規定旅行社須以什麼方式聯絡旅客，電話、電郵、手機短訊都是可接受的聯絡方式。

旅行社在向旅客銷售旅行團套餐時，須向他們解釋這些細節，並先取得他們的同意。

在旅客抵達日本後，旅行社須與他們聯絡，並要求他們遵守疫情下的防疫措施，如配戴口罩。當有旅客身體不適，或在新冠病毒檢測中得出陽性結果時，旅行社須採取行動。

圖為泰國旅遊熱點之一的泰國大皇宮。（大皇宮網站）

泰對遊客取消「兩個要求」

泰國新冠疫情管理中心（Centre for COVID-19 Situation Administration）9月23日同意，在30日新冠肺炎疫情緊急狀態期滿後，不再延長。

在新措施公布前，泰國國家傳染病委員會（National Communicable Disease Committee）21日開會後，泰國公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）22日宣布，來泰旅客將不需提供接種證明或是檢測結果。遊客參加人多的活動、進入人多的公共場所也不用出示疫苗接種證明。

阿努廷稱，症狀輕徵或無症狀病人都不用接受隔離。他說，他們將被要求遵循普遍接受的疾病控制措施，包括戴口罩、保持社交距離和更頻繁地洗手，為期5天。

泰國已把國外旅客逗留泰國的期限延長。泰國內閣已批准免簽證入境的遊客，可在泰逗留45天（此前是30天），有獲得落地簽證資格的遊客可逗留30天（此前是15天）。

這項簽證新制2022年10月1日至2023年3月31日生效。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月13日，民眾在泰國曼谷慶祝潑水節。（Getty）

▼在泰國於觀光業方面收復失地之際，遊客在泰消費未必很「有着數」。7月底時傳出泰國政府正計劃對酒店業實施「雙重稅率」結構，外國遊客可能須付出較高費用。

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韓將廢入境1天內檢測？

韓國國務總理韓悳洙9月23日稱，政府已決定從下週開始取消所有室外強制戴口罩的規定，不過室內口罩令則會維持。

韓悳洙主持政府中央災難安全對策本部會議時表示，將在9月26日起全面解除室外配戴口罩的規定。未來參加50人以上、如體育賽事和音樂演唱會等戶外聚會的民眾不再需要配戴口罩。

韓國5月起已不再要求公眾在戶外佩戴口罩，但在人流密集的情況下，例如出席50人以上集會或活動，就要戴口罩。

韓國新冠肺炎疫情：圖為韓國秋夕（韓國中秋節）當天，人們前往參觀位於首爾的景福宮。從照片可見，少部份遊人已沒戴口罩。（AP）

韓國中央防疫對策本部9月20日稱正研討是否解除或放寬因應疫情而實施的入境防疫政策。

中央防疫對策本部狀況總括團長林淑英在例行記者會上稱，現行防疫政策要求入境人士在入境1天內接受篩檢，但目前國內疫情明顯趨於穩定，防疫部門正綜合考慮是否進一步放寬防疫，包括入境1天內接受核酸檢測規定。

韓國國家傳染病危機應對諮詢委員會委員長鄭錡碩9月16日稱，全球各項日常活動約6個月後會恢復正常，韓國須開始討論，將現行的應急防疫機制，轉為日常防疫機制。