台名嘴與前選美小姐互嗆曱甴、老鼠　馬英九躺槍被罵「整容失敗」

隨着11月台灣地方選舉逼近，台北市長選舉的熱度近日因台灣媒體人周玉蔻爆陳年疑案，指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年開房的緋聞女主角是前中國小姐張淑娟，台北政壇一時八卦滿天，這場選戰也在三位參選人之外，掀起數波「代理人戰爭」。



遭指控介入蔣孝嚴婚姻的張淑娟原訂9月26日上午在台北市議員王鴻薇陪同下，要赴台北地檢署提告周玉蔻，不料周玉蔻本人也現身台北地檢署擬向張淑娟鞠躬道歉。但根據王鴻薇給媒體說法，「事主」張淑娟因周玉蔻的出現，決定不出席提告現場。

事件起因周玉蔻日前爆料蔣孝嚴1999年「晶華酒店緋聞案」女主角，是彼時名媛、前中國小姐張淑娟，張淑娟隨後即刻發表聲明否認，並預告26日赴台北地檢署控告周玉蔻涉嫌妨礙名譽。國民黨台北市長參選人蔣萬安對此則回應，「選舉選成這樣，是台灣悲哀」。

周玉蔻則是意外在26日上午先行抵達北檢現場，在媒體前90度鞠躬稱要向張淑娟道歉，不料意外與要協助張淑娟提告的台北市議員王鴻薇起口角衝突，兩人在言語衝突間互罵蟑螂老鼠，猶如小學生吵架，瞬間成為當日台灣新聞熱點。

台灣前總統馬英九、立委蔣萬安赴指南宮出席活動。（TVBS新聞網）

對於周玉蔻的現場突襲，王鴻薇怒罵「太噁心了」，並嘲諷周玉蔻「天天在敗訴還有臉在這裏說話」、「你不是最愛哭嗎？哭一下啊！在地上打滾啊！」、「「潑婦罵街啊，丟臉，媒體的敗類」，並對現場媒體示意不願意跟周玉蔻站在一起。

周玉蔻則不甘示弱回擊，指王鴻薇「不要臉」、「選不上立委，來蹭（熱度）」、「無恥」、「不要臉的蟑螂」、「你老公吃軟飯」等，甚至連馬英九都意外被點名，遭周玉蔻揶揄「那個整容失敗的前總統」，北檢現場一時亂成一團。

台北地檢署前因為兩女對罵亂成一團。（翻攝聯合報）

在現場口角衝突後，周玉蔻再於臉書發文，稱「王鴻薇利用張淑娟搞政治紅利，本人不奉陪！剛剛在地檢署前向張淑娟深深一鞠躬道歉！繼續追真相，蔣萬安叫郭萬安。」

國民黨籍台北市議員徐巧芯則嘲諷，「（周玉蔻）今天真的要被告就縮了，還跑去道歉」，「民進黨上上下下這麼多人，面對老蔻的瘋婆行徑，竟無一人敢阻止」，直呼「民進黨已經被周玉蔻綁架，陳時中已經被周玉蔻綁架」。

周玉蔻與王鴻薇二女口角激斗的場面，也興起台灣網路一陣討論，兩人相互叫罵的影片在社群媒體上瘋傳，有網友便在PTT發文，還原周玉蔻與王鴻薇當時的對話，自嘆「沒有點到為止，直接爆擊」。

周玉蔻：妳老公吃了10幾年的軟飯。 王鴻薇：妳老公不用吃飯嗎？ 周玉蔻：我老公跟我離婚了。 王鴻薇：我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？ 周玉蔻：誰忌妒妳老公阿。

貼文曝光後，讓圍觀的台灣網友紛紛留言，直喊「金句啊，王反應好快」、「真的好狠，下手輕點」、「酸度爆表」、「就是女人才最清楚如何爆擊女人」，另有不少網友悻悻稱道「女人吵架不能插手」。