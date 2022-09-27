憂遭中國大陸切斷海底電纜　台啟建備用衛星網絡確保不斷訊

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）9月27日報道，為了防止中國大陸切斷海底網絡電纜、摧毀無線網絡影響台灣供訊，台灣官方正建設一套備用衛星網路系統，以確保視像和通訊能力，期望能如烏克蘭在戰爭期間繼續保持對外通訊。



台灣數位發展部長唐鳳近日接受《環球郵報》訪問，稱「烏克蘭經驗告訴我們，實時視訊會議非常重要，這令烏克蘭總統澤倫斯基（註：Volodymyr Zelenskiy，香港譯澤連斯基）能夠向世界發表談話，讓全世界都知道烏克蘭正在發生的情況，這樣就能打擊謠言和虛假訊息。」

俄烏戰爭期間，澤連斯基利用通訊基礎設施尋求世界幫助。今年6月，澤連斯基透過視像方式向加拿大大學生發表演講時說，「網路是一種武器，因為我們可以展示正在發生的事情」。

2022年6月27日，德國埃爾毛宮，G7峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基透過影片發言。（美聯社）

《環球郵報》報道稱，台灣正努力創建「數碼韌性」，目的不僅要保護網絡免受攻擊，也企圖利用科技從災難或逆境中儘速重建並預測未來的威脅。據了解，台灣官方新建的備用衛星網絡系統專案規劃測試衛星網絡連接，令台灣700個點配備通訊設備與非同步衛星連結，「即使光纖網路斷掉時，只要『看得到天空』，都還是能上網」。

盤點台灣通訊基建現況，大約有15條海底電纜用於傳輸電話和電郵等通訊。美國喬治梅森大學（George Mason University）的梅卡圖斯中心（Mercatus Center）8月29日發表一項研究指出，台灣的海纜登陸站點位於新北市、宜蘭頭城、屏東枋山，登陸站的光纖海纜電路分別與全球電訊網絡相連結。該中心分析指出，一旦兩岸開戰，海底電纜登陸站將會成為中國大陸的戰略利益點之一。