在唐鳳看不見的高空裏　多的是烏克蘭不知道的事

11月16日習拜會後，中美進入乍暖還寒的衝突管控期。面對顯見矛盾，雙方致力避免分歧無限擴大，但在長期的戰略對抗上，中美又各自籌謀佈局，為最壞的打算，做最好的準備。

在此期間，東西兩側事件，成了地緣震盪的前奏。首先，是11月上旬起綿延至今的烏東風雲，在俄羅斯疑派遣17萬大軍壓境後，北約與美國終於被迫正視此處煙硝，在12月7日舉行了線上「普拜會」，就烏克蘭局勢展開雙邊會談。然而有別於習拜會的深水靜流，普拜會滿是劍拔弩張的較勁，一邊是拜登（Joe Biden）手握「經濟制裁」的恫嚇大棒，一邊是普京（Vladimir Putin）要求「北約不東擴」的強硬姿態。截至今日，烏東的緊張態勢仍在持續。

第二重博弈，則是中美愈發頻繁過招的「台灣牌」。自11月24日，美方公布台灣獲邀與會起，戰線延燒便日漸炙熱。美國明顯有意藉此挑釁北京，卻又不願過早自揭牌底，故而竭力控制枱灣自主炒作的力道，包括不讓蔡英文作為代表與會、中斷唐鳳偷襲「一中一台」暗示的視頻畫面；但與此同時，華盛頓又煽動立陶宛下場共玩台灣牌，致使後者不僅未在「駐立陶宛台灣代表處」的傷口上止血，還高調宣佈撤出駐華使團，中立關係由此跌至最新低谷。

2021年12月10日，中國和尼加拉瓜代表在中國天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。（Reuters）

而北京同樣不甘示弱。其表面看似按兵不動，實則趁各方關注洪都拉斯對台邦交時，聲東擊西，以迅雷不及掩耳之姿「牽手」尼加拉瓜，並在峰會召開當天公布此訊，暴露傳統「美國後院」不再唯美是從的現實，民主峰會由此開得烏雲密佈；此外原本受邀與會的巴基斯坦，也在12月9日峰會召開前幾小時，表態婉拒出席，中國因素無疑是個中關鍵。

12月16日，韓國以「考量兩岸關係各層面」為由，臨時取消唐鳳在「2021第4次工業革命全球政策會議」的線上演講資格，顯然受到中美博弈、唐鳳於民主峰會偷渡「一中一台」等因素影響，結果自是引發台外交部的嚴正抗議。

從烏克蘭緊張到唐鳳屢屢被拒，多起事件看似無所關聯，實則折射了變局下的各方角力與佈局。

美國的地緣雙線佈局

首先，對美國而言，其左右開弓、與中俄同時博弈，為的便是通過東西地緣佈局，鞏固自身霸權體系，儘管過程發展無法盡如人意。

在烏克蘭一側，美國與北約陷入尷尬兩難。過去其以「脱俄入歐」為餌，助長烏國內部親歐派的政治聲量，竭力炒作「加入北約」議題。原本是要藉此牽制俄羅斯，使其在國界邊緣如坐針氈；卻沒想到用力過猛、弄巧成拙，反而引來克里姆林宮的強烈反擊，於2014年揮軍收回克里米亞，連帶致使烏東兩處爆發獨立內戰，烏克蘭的分裂由此勢不可擋。

然而見此亂局，北約與美國皆未提供實質援助，反是進一步榨乾烏克蘭的剩餘價值，持續炒作「加入北約」的輿論行情，並以「克里米亞危機」之名，對俄羅斯施加經濟制裁。2021年3月，烏克蘭政府主動派兵逼近烏東，卻沒等到北約的軍事加碼，而是招來俄羅斯的陳兵對峙，美國反應一如既往，先是佯裝關切、譴責俄羅斯，又在管控情勢的考量下，反覆釋放「烏克蘭暫不加入北約」的訊號，希望把握局勢主導權。往復之間，烏克蘭的國家尊嚴蕩然無存。

12月22日，俄軍在其與烏克蘭的邊境附近地區進行射擊演練。（AP）

面對兩岸議題，華盛頓亦是類似心態，既要台灣充當地緣馬前卒，又不容許其有片刻戰略自主。從早年的蔣家政權、「跨界天王」李登輝，到政黨輪替後的陳水扁、馬英九、蔡英文，歷任台灣領導人皆須通過美國「面試」，方能穩坐權力高位。2020年總統大選中，擊倒韓國瑜的關鍵之一，便是天外飛來的「王立強共諜案」，其看似由澳方出手捏造，實則暗藏美方授意，以便在干預選舉過程外，傳遞「服從美國」的政治威嚇；此外馬英九、蔡英文先後開放美國含萊肉品進口，亦為此理。

而美國長期干預台灣內政結果，便是讓諸多政客有了「親美」尚方寶劍，得以在島內胡亂舞弄，更以此為反中的地緣靠山，持續配合華盛頓奏響的樂音起舞。然其命運也恰似烏克蘭，若在銜命行動外，有了自作主張的任性舉措，結局往往不是美國的馳援與背書，而是毫不留情的冷眼與羞辱，更何況是中國實力大幅崛起的今日，美國已難如過往般隨心所欲，唐鳳演講事件便是典型案例。

此次民主峰會美國雖邀台灣參與，卻無意在此議題過度刺激北京，故僅允許台灣派遣政治色彩較淡的政委唐鳳出席。然而民進黨政府為替「親美抗中」大內宣服務，竟不惜在美方確認講稿與投影片內容後，貿然偷渡暗含「一中一台」的影射元素，欲在生米煮成熟飯、造成既成事實後，營造「美國替台背書」的政治氛圍，結果反遭美方無情打臉，直接被以「技術問題」中斷畫面。韓國臨時取消唐鳳演講資格，想必也是美方默許之果，以免台灣故技重施、節外生枝。

美國「民主峰會」於12月10日進行第二天議程，台灣行政院政務委員唐鳳受邀參與討論，其簡報的一張圖片，將台灣與中國大陸標示為不一樣的顏色，引發美國官員震驚。（HK01）

從「牽制」到「誘打」

然而，美國雖在烏克蘭與台灣同現戰略調整疲態，卻不意味其有意自棄籌碼。

在烏東一側，美國確實由牽制俄羅斯的從容有餘，落入了進退維谷的窘境，畢竟克里姆林宮不惜派遣大軍前來，美國與北約卻除了經濟制裁、口頭譴責外，便無顯著動作。12月7日普拜會上，俄羅斯應是要求美方與北約明文出具兩大承諾：第一，烏克蘭永無成為北約成員國的可能；第二，北約與美方將不會在烏克蘭部署長程導彈。前者意在阻止北約持續東擴，後者則為瓦解「刺蝟戰術」部署，免去俄羅斯長年芒刺在背的恐懼。

而拜登不論是否在會上口頭承諾普京，或與俄方達成些許默契與共識，眼下似乎都無明文出具保證的可能，北約亦然。關鍵原因便是：美國深知俄羅斯醉翁之意不在酒，佯裝軍事入侵烏克蘭不過是喊價過程，其真正目的，在於美國與北約的明文退出，故烏克蘭尚未全然淪為棄子，即便克里米亞危機發生後，烏克蘭的棋子光環已然褪色，美國也承受國際一片「冷血負心漢」罵名，卻仍想讓烏克蘭發揮最後價值，即由早年的戰略牽制，化為當今的誘打香餌，讓其與俄羅斯為內戰長期衝突，好將克里姆林宮鎖在此處。

2021年9月1日，烏克蘭總統澤連斯基訪問華盛頓白宮，與美國總統拜登舉行會談。（Getty Images）

而要操作此般策略，便需精細的戰略調控。美國一方面不能明文阻斷烏克蘭加入北約的可能，以免烏國親俄派再起；一方面又要避免自己被捲入其中，故要屢屢釋出「北約暫不東擴」的訊號，甚至藉由普拜會與普京虛與尾蛇。種種排布，皆為美國霸權下沉過程內，無可避免的戰略調整，如此雖終歸是為國家利益服務，卻無疑會減損美國的戰略影響力。畢竟各國長年旁觀，不可能對美國目的一無所知，亦能感知美國今時不同往日的力不從心。

台海局勢也是這般道理。美國如今大力炒作台灣牌，同樣是因在中美博亦過程中，感到北京後來居上的迅猛，故而劍走偏鋒，加碼投注台灣的籌碼力道，以將北京牢牢鎖在此處。為此其須大幅拉昇兩岸衝突可能，亦要避免衝突過早爆發，形同繃到最緊的弓上之弦，將射未射。在此過程中，美國同樣套用馴化烏克蘭的調教技倆，一方面大玩戰略模糊，不明文棄台，削減島內統派、反獨陣營的政治能量；一方面又要避免台海戰爭波及自身，故而炒作毒蛙戰略、刺蝟島等遠距提案，甚至不惜拉上日本，炮製「台海有事、日本協防」的戰略可能。

美國或許原本如此構想：若俄羅斯打破平衡、揮軍入烏，即便美國面子受損，這也不過是過氣強國與舊時附庸的「私仇」，結局仍是俄烏彼此內耗，雖說西歐各國可能對美失望，東歐與波羅地海卻有高概率在同仇敵愾下，對美展示高度忠誠；台海戰火一旦打響，美國即便威信受損，也要先讓台日與解放軍彼此消耗，再趁機炒作「中國威脅論」，發起對華禁運或圍堵，重挫其改革開放至今的經濟成就。至於台灣最終歸屬、成本損害，便不是白宮的考量重點。在此脈絡下，台烏兩枚棋子，美國自然是能用多久便用多久，即便不慎玩壞，其也不是毫無準備。

台國防部長邱國正強調，台灣不會發動第一擊輕啟戰端，但也強調台軍絕非動也不動的塑膠。（中央社）

然而台灣與烏克蘭仍有些許不同，俄羅斯看似強悍，實則沒有軍事併吞烏克蘭全境之必要，如今之所以陳兵邊界，不過是要美國一個明文保證，同時意在恫嚇烏國親歐派；然而北京對台具有完整的領土與主權要求，更比俄羅斯國力強盛、籌碼豐厚，若要動手，絕不會僅在金馬離島發動台版克里米亞事件，而是有高概率一推到底，直搗黃龍。

而國際時局風雲變幻，美國霸權頹勢漸顯，中俄的戰略協作又來到全新高峰，美國雖然機關算盡，卻難保不在台烏兩側雙雙落空：烏克蘭親俄派勢力遠大於台灣島內統派，如若親歐派有朝一日失勢，俄烏兩國自會有其他方式談妥衝突，邊境陳兵問題自能得解，中國也或許能充當雙方「新和事佬」；台海衝突確有爆發可能，但台日共抗解放軍的情景或許不會發生，一來日方慣於明哲保身，二來台軍戰力羸弱，萬一硝煙初起便舉白旗投降，外界自也無軍事介入的理由。

台烏千里之遙，卻共載了國際變局下的樞紐命運。而時間究竟對中美俄何方更有利，端賴各方耕耘佈局，機會只給準備好的人。