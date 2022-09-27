總統特勤舅甥收錢刺探蔡英文行程　向大陸情報機構引薦台軍今判刑

曾擔任前總統蔣經國、李登輝隨扈的孫翰方被大陸情報機構吸收，教唆在台灣總統府特勤中心擔任軍官的外甥王文彥刺探蔡英文行程，孫翰方更安排王文彥參加旅行團與廣東外聯辦官員餐敘，替廣東外聯辦引薦台灣現役軍人，每次收取2,000到3,000美金的酬勞。



兩人均在一審時坦承犯行。台灣高等法院9月27日依《國家安全法》判孫翰方2年8月徒刑、沒收不法所得；王文彥則遭處1年4月徒刑。



台媒《聯合報》報道指，孫翰方退伍後至對岸一家律師事務所工作，參加台商聚會時認識廣東省海外聯絡辦公室的方姓男子。孫翰方知道方男為大陸情報機構成員，但為謀取暴利，蒐集台灣政治情報給陸方，並替廣東外聯辦引薦台灣現役軍人，每次領2,000至3,000美元報酬。

孫翰方的外甥王文彥擔任過台灣前總統陳水扁和馬英九的警衛官，蔡英文就任期間也擔任憲兵指揮部警衛大隊警衛官，有機會接觸到總統府機密。孫翰方自2018年起多次說服王文彥刺探台灣總統府機密。

圖為蔡英文9月8日在台灣總統府接見美聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席墨菲訪問團，（台灣總統府）

孫翰方更安排王文彥參加新加坡旅行團，期間與廣東外聯辦官員餐敘。據了解，王文彥2018年間蒐集特勤中心官員輪值表，並抄寫台灣總統府侍衛長、副侍衛長、特勤中心副指揮官、執行長、副執行長的姓名、職務、公務電話，將資料交給孫翰方，請他帶給廣東外聯辦。

孫翰方也要求王文彥搜集蔡英文私下與美國及日本議員會面等不公開行程資料，但因王文彥發現無法取得而作罷。

因孫、王在偵查和一審時坦承犯行，一審時判處孫翰方坐牢3年4個月，王文彥1年10個月外加緩刑五年。

兩名被告後來提出上訴，並改口不認罪。台灣法院在審理上訴案時，斥責孫王兩人說詞不實、無悔意，保持兩人的有期徒刑判決，雖刑罰減輕，但撤銷王文彥的緩刑處分。法院今（9月27日）判處孫翰方2年8月徒刑、沒收不法所得；王文彥則遭處1年4月徒刑。被告還能提出上訴。

台灣高等法院審理案件時，斥責孫翰方貪圖私利而和廣東外聯辦合作牟利，還吸收台灣現役軍人，「形同把我軍人、公務機密當成籌碼在交換」，而王文彥多次接受免費旅遊招待，甘被利用，應該判刑儆懲。同時，孫翰方未扣案的147萬人民幣、67萬餘元台幣與美金2萬元也沒收。