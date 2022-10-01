「可不可以放進去一下下」　台灣洗腦歌走紅　律師警告亂唱恐違法

近來台灣網路瘋傳一首由〈可不可以放進去一下下就好〉歌曲，歌詞直白，大膽暗喻出軌，MV則走復古卡拉OK伴唱帶的模式，不少網友被內容驚呆，直呼是「今年最神歌曲」、「華語流行音樂的巔峰」，而這首歌也在短短上線兩天就有超過百萬網友朝聖。但有台灣律師就出面提醒，因歌詞中涉及台灣刑法「放進去」的定義，若隨便對人哼唱這首歌就算性騷擾，是違法的行為。



《巴毛律師混酥團》早前發文強調，雖然歌詞中沒有明顯點出「要放進去哪裡」，但內容可能涉及台灣刑法上「放進去」定義，他也提及台灣刑法第10條對性交定義：「一、以性器進入他人之性器、肛門或口腔，或使之接合之行為。二、以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為。」

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台灣律師巴毛解釋，若性器放進他人的陰道、口腔或是肛門，而且不用「完全插入」 只要有「接合」就會構成台灣刑法上的性交行為，如果違反對方意願做這些事，就會變成強制性交，「如果以性器以外之身體部位，譬如手或是其他器物，例如保齡球瓶、苦瓜、黃瓜等等器物進去他人之陰道、肛門也算是性交。」此外，他也提醒網友「不要隨便對別人哼這首歌，這是性騷擾！！」

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