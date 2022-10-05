為在抖音爆紅　紋身男躺進便利店雪櫃拍片　產品全報銷店家將索償

台中一名男子為了在網絡上爆紅，竟然闖進便利店，開玩笑躺進雪櫃，拍攝影片，便利店總公司回應，會將所有產品報銷，不排除向男子求償所有冷凍商品費用。



男子闖進便利店，躺進雪櫃，空間太小還挪一挪，整個身體躺進去，所有冷凍商品全都被壓住，身邊的友人沒有阻止，還一起開玩笑幫忙拍攝。

為上抖音推薦，台灣男子竟躺進便利店雪櫃拍片，導致所有產品報銷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事發就在台中一間便利店，男子疑似為了在抖音平台爆紅，做出鬧事行為躺雪櫃，還標註想要上推薦，影片在網絡上瘋傳，引發熱議。

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有民眾稱：「也是算很衰因為你也不知道這件事情，你哪知道他身上有沒有帶，什麼病毒什麼的，沒有辦法理解，所以他是想提早進冰櫃裡嗎。」

大部分的民眾還表示，這種行為非常沒有禮貌，而且會有衛生上的疑慮，如果下一位顧客不知情買冷凍商品吃，很倒楣。有民眾稱：「就可能會再買之前先看它的盒裝是否完整，當下看到會比較傻眼怎麼會爬進去裡面。」

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也有人直呼沒有公德心，之後買任何東西，都會仔細查看。好玩當有趣，想要爆紅的行為，便利店也要追究，會盡快調查事發門市，並且會將所有產品報銷，求償冷凍商品費用。

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