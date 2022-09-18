網紅台灣表妹恐嚇將舉報「綠配人」　網民反嘲：你的根在哪裡？

赴陸發展的網紅「台灣表妹」李喬昕，過去憑著一句「此生不悔入華夏」爆紅，鮮明的政治立場經常引起熱議。近日她更將炮火轉向嫁到台灣的大陸人妻，猛轟她們「忘了自己的根」，甚至威脅要向相關部門舉報，放話警告陸配要「好自為之」。



台灣表妹在抖音發布影片，一開口就說最近出現一批「綠配人」，從大陸嫁到台灣後，因為老公是綠的，所以就慢慢被影響成綠的，更批評這些陸配用影片故意引導方向，宣稱台灣是最後一片淨土、沒有貧富差距、沒有學區房、人均工資好幾萬等。

台灣表妹在抖音發片警告由大陸嫁到台灣的「綠配人」，勿發佈唱好台灣的引導性言論，否則好自為之！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

台灣表妹狠嗆，「妳們不要忘記妳們的根在哪好嗎？」更說她發布這支影片後，「一定會有相關部門的人盯上妳們，這次先提出警告，下次再出現錯誤的引導方向，我就會把妳們的帳號給爆出來」，最後還囂張放話，「妳們，好自為之」。

同場加映：台灣表妹一句「此生不悔入華夏」爆紅 大陸疫情爆發即回台灣惹議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

影片曝光後，也引起網友激烈撻伐，「那你的根是在哪裡，不是在台灣宜蘭嗎」、「台灣表妹講這些威脅他人的話太過分了」、「其實陸配也分兩類，一種是認同台灣的，一種是粉紅的。但無論自己的想法如何，都不應該成為表妹這樣出言不遜，恐嚇別人的人」、「台灣表妹之前的言論再怎麼親中，我都聽聽就算了。這次直接以陸配的家人的人身安全來言語威脅恐嚇陸配，我真的怒了，這已經不是言論自由，而是恐嚇罪了，欠扁」。

延伸閱讀：

蔣萬安嗆「有本事衝我來」 周玉蔻預告爆料批：講話像流氓

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】