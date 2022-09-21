內地網紅考入社科院　突「閃婚」休學一年待產　網民唱衰丈夫解話

雲南一個名叫「南依」的女生，在抖音有超10萬粉絲，9月20日衝到微博熱搜上。因為她在中國社會科學院大學讀研究生（碩士生）期間，選擇和老家的一名理髮師結婚，並休學待產，這引發了全網熱議。



大部分網友表示不理解，南依已經走出了大山，不懂她為何還要回去，「人走出大山了，思想還沒有。」

內地網紅「南依」為結婚生小孩，決定休學：（按圖了解）

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綜合陸媒報道，9月20日上午11時40分，南依在微博上發文回應。她表示，「我不會因為生孩子後悔，我跟男朋友雖然在一起的時間不長，但我清楚他的人品，還有看他的家庭成長環境，就知道甚麼才塑造了他那樣的人格，雖然沒甚麼學歷，但也會一技之長上進有擔當，不至於做不好物質保障。」

她指出，「一年後返校我就可以全身心投入到學習了，會把讀書當事業，讀到博士。我只是希望自己能在這個階段把眼前能做的事情做好，我會對自己選擇負責，每個人選擇都不同，我們努力把人生過得有意義就好！」

9月20日下午3點左右，南依的該條微博已不可見，短影音平台上發佈的錄取通知書等相關影片也已無法找到。對此，有人也質疑其真實性，認為有炒作嫌疑。還有一些網友狂勸，南依很優秀，以後可以有更好的選擇，「別急，生活才剛開始。」也有網友認為，男方如果愛南依，應該讓她先把學業完成，「一定要好好對她，她真的很優秀」。

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之後，南依的丈夫回應，目前南依正在學校辦理休學手續，明後天會回到雲南臨滄市滄源縣，「休學待產的決定，得到了雙方父母的認同，接下來會好好陪伴她待產。」但是丈夫也表示，目前情況有點糟糕，影響力太大，超出了預料，「感覺有的網友不是很理智。」

「開學不久後，突然發現她懷孕了」， 丈夫坦言，懷孕、休學待產這一系列事情屬意料之外，雙方也討論過先上學還是先生孩子，「懷孕是好事情，既然她決定先把孩子生下來了，我肯定會全力以赴支持她。」

談及兩人相識，南依丈夫說，他們已認識2年多，此前他看到南依在社交平台發布穿搭影片走紅，因為距離不遠就過去找她認識，第一次見面就被她深深吸引了。此後，追求南依1年多，兩人才正式成為戀人。

據丈夫透露，南依是個努力的女孩，目標很明確，讀完研究生希望還能繼續讀博，小時候其實學習基礎也不好，是通過自己努力才從大山考上了北京高校。

實際上，南依的丈夫除了是一名理髮店老板，還經營着一家自媒體公司，平時也喜歡拍影片。據其自拍影片顯示，他經營的理髮店就在滄源縣，小店所在地是當地美發店最多的一條街，一條小街上有10多家理髮店，「美髮行業在當地並不容易。」

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此前，南依名下的其中一個社交平台帳號，累計獲得點讚192.4萬，粉絲10餘萬。不過，目前相關影片已經全部被刪除。

翻看「南依」的帳號，南依是個少數民族女孩，從貧困山區一路考上了中央民族大學，今年還考上了社科院研究生。至於這麼做的原因，她在影片中配文稱，「我只是不想把他讓給別人而已，我要讓他圍着我一輩子。」

9月初，她還曾發佈自己考研成功後帶着家人打卡天安門的合照，笑容燦爛，當時有網友了解她的經歷後大讚，「這就是讀書的意義」，該評論收獲十幾萬點讚。

對此，中國社會科學院大學宣傳部相關工作人員表示，每個學生都有特殊情況，也看學生自己訴求，學校將「一事一策」，對於此事會綜合多部門的意見、學校的規章制度以及學生自身的訴求進行綜合考量。

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