馬斯克「台灣特區論」惹議　台防長：軍方不會再買Tesla

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）此前提及台灣問題時表示，台灣衝突是不可避免的，故應該把台灣設為一個特別行政區來防止衝突，結果引發台灣輿論反彈。台灣防長邱國正周三（12日）對此表示，目前台軍絕不會再購買Tesla。



邱國正上午以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」為題赴立法院專案報告，並備質詢。民進黨立委何志偉指出，自從馬斯克發表上述言論後，就對其失去信任，由於台軍曾配合行政院政策採購Tesla，加上Tesla車身擁有8個鏡頭，憂慮營區內部、車上人員對話等資料遭到竊取。軍方回應道，目前台軍共有7輛Tesla作為一般公務使用，使用狀況正常，惟因車身及車內鏡頭會將影像圖資回傳美國總部，故軍方不管在營區內、營區外已禁止並關閉相關功能。

由於禁止並關閉Tesla攝影機功能，同時代表駕駛輔助系統無法作用，何志偉認為，如此就沒有必要購買Tesla。對此軍方指，當初是為了配合行政院環保政策而採購7輛Tesla、12輛本土產納智捷，目前並沒有規劃持續添購Tesla。邱國正本人也回應，行政團隊擬定政策後，軍方當然要參與，可是如果造成不便與顧慮，便會加以限制。他強調，目前絕對不會再購買Tesla，至於未來，則配合政策進行。

據《金融時報》日前報道，馬斯克認為，台灣衝突是不可避免的，而且他不會是唯一承擔後果的人，Tesla將會捲入衝突，蘋果肯定也會陷入非常深的困境，更不用說全球經濟，將會受到30%的打擊。他建議給台灣制定一個合理可行的特別行政區，「估計不會讓大家都開心，事實上，我認為，也很可能，會是比香港更寬鬆的安排」。