台開放邊境未含陸港澳觀光　國台辦批雙重標準　陸委會：適時調整

台灣9月29日將開放邊境管理措施，國台辦發言人朱鳳蓮9月28日表示，台灣最近公布的調整入境管制措施中，針對大陸及港澳地區人員設置諸多限制，她批評「這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台」。

台灣陸委會當晚表示，對於陸港澳籍人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時調整。



朱鳳蓮28日在記者會上表示，在做好疫情防控前提下，兩岸人員往來和交流應恢復正常，是兩岸民眾的共同期盼。她指出，台灣最近公布的調整入境管制措施中，針對大陸及港澳地區人員設置諸多限制，批評「顯然是雙重標準」。

朱鳳蓮也特別提到，台灣外島澎湖、金門、連江三縣日前提到盡快重啟「小三通」(福建省與三縣之間進行小規模的通商、通航和通郵)，她表示，「小三通」是兩岸特別是台閩民眾交流往來最重要、最便捷的通道，居民希望早日恢復「小三通」。

國台辦發言人朱鳳蓮。(微博@國台辦發布)

台灣29日正式公布兩階段開放邊境管理措施，首階段9月29日實施，將提高每週入境人數至6萬人次、「3+4」全程一人一室、取消機場唾液核酸檢測及全面恢復免簽。10月13日第二階段包括每週入境放寬至15萬人次、入境免居家檢疫「0+7」、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等，但未開放陸港澳觀光旅客入境。

陸委會：陸施壓嚴重影響兩岸交流

台灣陸委會回應傳媒提問稱，台灣疫情仍處高原，且即將進入秋冬好發時節，須以「總額管制、循序漸進、推動健康有序交流」作為評估是否開放之最大原則，因此現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。單就港澳人士是否進一步開放，則將視本次實施情形對防疫量能之影響隨時滾動調整。

陸委會並批評，過去二年多來中國大陸不斷加大對台施壓與恫嚇，已嚴重影響兩岸正常交流與互動，台方將以確保國家安全及民眾權益為前提，在兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。

在台灣，陸委會指大陸施壓嚴重影響兩岸交流。（資料圖片）

而對小三通重啟議題，陸委會則回應稱，「小三通」客運復航時機，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，亦涉及兩岸互動等因素，相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，將適時重啟。陸委會稱，重視各界及金馬鄉親的意見，有關建議將納入評估，「並無阻撓限制」。

此前澎湖、金門、馬祖三縣縣長24日在「離島縣三島論壇」中達成「小三通復航」的共識，要求台灣中央政府不能有差別待遇；金門縣長楊鎮浯強調，應隨開放邊境後恢復通航，這是金馬澎簡單、明確、堅決的訴求。