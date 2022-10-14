中華台北隊爆#MeToo醜聞　前滑輪溜冰女選手控遭教練性騷擾摸私處

一名退役滑輪溜冰女選手十日在臉書以「選手生涯最黑暗的一天」貼文，指控廿多年前在學時期，遭男教練摸私處性騷猥褻，至今想到「骯髒至極」，並貼出雙方對話，要求公開道歉。該名教練目前是國訓中心中華台北隊教練，教育部長潘文忠說，國訓中心已暫停該教練職務，中華民國滑輪溜冰協會也介入調查，近日召開紀律委員會釐清。



台南市教育局說，從貼文內容初步瞭解，受害人在高中時期為溜冰選手，升中後到他縣市移訓時遭性騷，將依校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，確認相關資訊後移轉至行為人所屬學校及縣市政府調查。台南市也會提供受害人必要的輔導關懷及協助。

受害人在10月10日貼文，寫出曾遭受教練身體侵害的苦痛，表示未來可能會有很多不同的聲浪，但問心無愧。

遭摸私隱部位 最信賴的女教練竟袖手旁觀 點圖閱讀該女選手的爆料全文：

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她公開對話紀錄，指中學時期遭該名南部數一數二的教練騷擾，甚至觸碰隱私部位；這些事件，造成她直到離開圈子，每次遇到該名教練內心都充滿恐懼。對話中她氣憤說，想到教練用手摸隱私部位就覺得骯髒至極，「真不懂，還那麼小的女生，你怎麼有辦法」，對方則連說抱歉。

貼文提到，有次比賽後回到台南，女教練見她怪怪的，詢問教練是否「碰妳」，她答「是」，教練說「我就知道」，但之後沒下文。最依賴的教練也不過如此反應，自己因家境關係，沒有人能幫忙，「好像做錯事的人是我」。

教練對話內容中曾承認錯誤，「那是我年輕的錯，心裡內疚」，不知該怎麼道歉才能被接受。隔天卻回說，他老了，這些事都完全沒印象，受害人決定在臉書貼文，公諸於眾。

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