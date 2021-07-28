東京奧運｜德國柔道女選手遭教練扯衫兼掌摑惹議　事後解釋是誤會

7月27日有觀看柔道賽事的人都目睹這驚人一幕，德國柔道選手塔多思（Martyna Trajdos，暫譯）上場前教練先用力扯她的柔道服，再狠打了她兩巴掌，不少人看到都目瞪口呆，質疑這會不會已經涉嫌施暴，不過該名選手事後解釋「事情跟大家想的不一樣」，希望觀眾們不要誤會。



點圖重溫塔多思於今屆奧運的精彩賽事▼▼▼

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27日塔多思對上匈牙利的索菲．厄茲巴斯（Szofi Ozbas），由於索菲是2019年青年世界冠軍，塔多思在出場時明顯感到非常緊張，她停在墊子的一側轉向教練克勞迪烏．普薩（Claudiu Pusa），接着驚人的一幕發生，只見教練放下袋子後緊抓塔多思衣領猛晃，然後在她左右臉頰各賞一巴掌，動作行雲流水彷彿經常這麼做一樣，而塔多思在被打後精神振奮，深吐一口氣走上場，不知道的人還以為在施暴。

▼塔多思在個人IG上傳有關影片，並就此解釋，點擊觀看有關片段▼

由於網絡譴責聲浪越來越大，馬蒂納緊急解釋：「這是我要求教練做的事，請不要責怪他，我需要在戰鬥之前醒來。」她並在個人IG上打趣「看來還不夠用力」，因為她在這場比賽中最後輸掉。

據悉這也是她和教練之間的賽前「默契」，上陣前就讓教練狠甩兩個耳光，提醒她打起精神，這種特別的注入能量方式太吸睛，因此也引發外界不同看法。

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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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