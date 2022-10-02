半導體護台防武統　台經濟部長：持續強化台灣經濟不可取代性

撰文：梁子傑
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台灣經濟部長王美花10月1日出席「經濟安全就是國家安全論壇」致詞時表示，台灣半導體關鍵地位無可取代，且供應鏈多達300、400家，台灣發生危險會對其他國家經濟造成立即影響，未來應持續強化台灣經濟的不可取代性。

台灣媒體《中央社》報道，王美花表示，台灣擁有先進製程優勢，其他國家若想取代，可能得花上兆美元投資，且還要有時間。同時，台灣有許多很好的行業，單車、機械、手提電腦、紡織等，都是全球非常重要供應鏈，「但講到短期5年、10年沒辦法取代，叫做半導體」。

王美花指出，台灣能好好生產，美國相關企業才能繼續研發技術、促進經濟繁榮，而當台灣有危險，美國企業會受嚴重影響、大陸也是；因此，若大陸犯台，不只對全球科技發展，對大陸經濟同樣造成致命性影響，「要不要做這件事情，中國要想一想」。

半導體生產設備龐大而昂貴，也需要極高規格潔淨環境，因此興建新廠並不容易，也無法解決眼前晶片荒。圖為台積電的代工廠。（TSMC）

王美花表示，經濟部要做的是確保並讓世界知道，台灣是擁有非常好的技術與產品、且持續進步的好夥伴；當台灣一旦被威脅，會對全球經濟造成立即影響，「大家感受會比較真切」。台灣經濟發展必須走入全球，並讓國際知道台灣不可取代性的經濟；而把不可取代的經濟做好，亦是讓外國看得起台灣、想到台灣重要性的關鍵。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳也說，確保台灣經濟安全的關鍵，就是確保經濟不可或缺，盡量做到與夥伴利益結合，半導體就是最好的例子，讓有意威脅台灣的國家發現「打壓台灣、就是打壓自己」。

台積電位於南科園區的晶圓18廠。（台積電）

江蘇政協：全省數百家企業研發投入不及一家台積電

根據WSTS（世界半導體貿易統計協會）統計，2021年全球半導體銷售達到5559億美元，同比增長26.2%。中國仍然是最大的半導體市場，2021年的銷售額總額為1925億美元，同比增長27.1%。

大陸方面，中國政協江蘇省委員會的科學技術委員會8月3日就曾發表《關於推動產業補鏈強鏈，打造集成電路產業高地的建議》，批評江蘇集成電路產業結構有待完善、企業研發實力還需提升、產業人才較為欠缺等問題。

建議提到，「企業研發投入不足，全省數百家企業研發投入尚不及台積電一家。同時從事基礎研究、原始創新的企業，缺乏行業共享平台，本土芯片缺乏在市場上迭代升級的機會；江蘇省是教育大省，許多高校雖然設置了集成電路專業，但畢業生專業轉化率不足20%。從業人員中，高端人才佔比較少。」

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司半導體面板激光智能裝備生產車間，察看激光技術產業應用展品。（新華社）
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