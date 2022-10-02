半導體護台防武統　台經濟部長：持續強化台灣經濟不可取代性

台灣經濟部長王美花10月1日出席「經濟安全就是國家安全論壇」致詞時表示，台灣半導體關鍵地位無可取代，且供應鏈多達300、400家，台灣發生危險會對其他國家經濟造成立即影響，未來應持續強化台灣經濟的不可取代性。



台灣媒體《中央社》報道，王美花表示，台灣擁有先進製程優勢，其他國家若想取代，可能得花上兆美元投資，且還要有時間。同時，台灣有許多很好的行業，單車、機械、手提電腦、紡織等，都是全球非常重要供應鏈，「但講到短期5年、10年沒辦法取代，叫做半導體」。

王美花指出，台灣能好好生產，美國相關企業才能繼續研發技術、促進經濟繁榮，而當台灣有危險，美國企業會受嚴重影響、大陸也是；因此，若大陸犯台，不只對全球科技發展，對大陸經濟同樣造成致命性影響，「要不要做這件事情，中國要想一想」。

半導體生產設備龐大而昂貴，也需要極高規格潔淨環境，因此興建新廠並不容易，也無法解決眼前晶片荒。圖為台積電的代工廠。（TSMC）

王美花表示，經濟部要做的是確保並讓世界知道，台灣是擁有非常好的技術與產品、且持續進步的好夥伴；當台灣一旦被威脅，會對全球經濟造成立即影響，「大家感受會比較真切」。台灣經濟發展必須走入全球，並讓國際知道台灣不可取代性的經濟；而把不可取代的經濟做好，亦是讓外國看得起台灣、想到台灣重要性的關鍵。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳也說，確保台灣經濟安全的關鍵，就是確保經濟不可或缺，盡量做到與夥伴利益結合，半導體就是最好的例子，讓有意威脅台灣的國家發現「打壓台灣、就是打壓自己」。

台積電位於南科園區的晶圓18廠。（台積電）

江蘇政協：全省數百家企業研發投入不及一家台積電

根據WSTS（世界半導體貿易統計協會）統計，2021年全球半導體銷售達到5559億美元，同比增長26.2%。中國仍然是最大的半導體市場，2021年的銷售額總額為1925億美元，同比增長27.1%。

大陸方面，中國政協江蘇省委員會的科學技術委員會8月3日就曾發表《關於推動產業補鏈強鏈，打造集成電路產業高地的建議》，批評江蘇集成電路產業結構有待完善、企業研發實力還需提升、產業人才較為欠缺等問題。

建議提到，「企業研發投入不足，全省數百家企業研發投入尚不及台積電一家。同時從事基礎研究、原始創新的企業，缺乏行業共享平台，本土芯片缺乏在市場上迭代升級的機會；江蘇省是教育大省，許多高校雖然設置了集成電路專業，但畢業生專業轉化率不足20%。從業人員中，高端人才佔比較少。」