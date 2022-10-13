台劇男神因性醜聞遭娛樂圈封殺　消失7年近況曝光　已變夜市小販

43歲台灣本土劇演員王信翔自出道後，都出演《戲說台灣》等類戲劇，雖都是配角為主，卻幾乎都能看見他的身影，再加上他帥氣的臉龐，引來不少粉絲追隨，堪稱男神。



怎料在事業如日登天之際，2014年爆發性騷擾檳榔西施爭議，3度致歉仍敵不過輿論，慘遭封殺退出演藝圈，並在夜市擺攤賣燒烤，消失7年近況曝光。

曾被封本土劇男神 一宗性醜聞毀星途 點擊放大瀏覽王信翔照片：

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「萬年綠葉」王信翔自2000年出道，開始出演《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》、《意難忘》、《舊情綿綿》等本土劇，也會橫跨《西街少年》、《王子變青蛙》等偶像劇，雖都飾演配角，但有看台灣本土劇一定對他有印象。

不過，王信翔2014年因調侃檳榔西施，遭到女方控訴性騷擾，他雖3度致歉，但仍無法平息輿論，慘遭電視台封殺，讓他再也沒有戲可以拍，而他也只好暫退演藝圈，另謀求生路。

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王信翔2017年開始在夜市擺攤賣燒烤，而他也全台跑透透，台中大里勝利夜市、豐原八方夜市、新莊西盛街、淡水沙崙夜市，擺攤地點橫跨多縣市，而他也不時在臉書分享擺攤近況，還有粉絲會認出他，讓他相當開心。

事實上，王信翔2021年已經復出演藝圈，這兩年偶爾會接演《戲說台灣》的單元劇，平日還是擺攤為主，他9月還開心發文：「我的作息跟一般人不一樣，我喜歡夜的寧靜、習慣日出而寢。」生活一切往好的方向發展。

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