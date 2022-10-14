台男約拍私影模特慾火焚身這樣做 辯稱「她先含我手指」判決出爐
撰文：中天快點TV
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法院認證「色」影師無誤！一位從事攝影師工作的陳姓男子，透過IG邀約一位頗有姿色的小模來棚拍。
但拍了6小時後他越拍慾火越旺，竟趁近身指導對方擺拍照姿勢時強吻小模嘴唇。
挨告出庭時竟辯稱「是她先含我手指」，法官不採信，判陳男拘役30天。
稱最初女方在浴室含他手指以為她也有意 點圖放大看案情細節：
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全案發生在去年（2021年）10月2日，陳姓攝影師（以下簡稱陳男），他透過IG，約了一名頗有姿色的小模，聲稱要幫她拍「性感寫真」，小模基於工作專業應允赴約，同月13日中午抵達陳男在高雄的攝影棚，進行棚拍工作。
而陳男本來也正經八百真的在拍照，拍了6小時後，陳男慾火卻莫名被點燃，竟然趁「近身指導」模特兒，指導該如何在鏡頭前擺姿勢的機會，突然強吻對方的嘴唇，小模因此受到不小的驚嚇，當下也直接翻臉走人，直接去派出所報案。
陳男到案後向警方供稱，當下一開始有在浴室裡掐住女方脖子，並且把手指放入對方的嘴巴，女方也把他的手指含住，當下以為她對自己有好感，才湊上前試圖親嘴，陳男也強調「對方有躲開，沒有真的親到。」
但警方根據小模提供的雙方對話截圖，認定並沒有陳男所述有掐脖子放手指互動情節，法官審理時也認定陳男做出強吻的行為以後，後續並未再用強暴、脅迫的手段，所以並未達強制猥褻的程度，但強吻的舉動仍然是不尊重小模的身體自主權與心理感受。
陳男雖然試圖跟小模談和解，卻因沒有共識而失敗，法官最後依《性騷擾防治法》，判陳男拘役30日，可易科罰金也可上訴，不過陳男也因此被法院認證，留下性騷擾罪犯行的攝影師了。
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