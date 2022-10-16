二十大報告八大看點：單列馬克思主義　自我革命國家安全凸顯

10月16日，中共二十大開幕，習近平所做報告不管是時長還是字數，都遠少於十九大報告。就報告內容來看，有以下幾個重點值得關注。

第一，高度評價過去十年，並以五個里程碑蓋棺過去十年。

習近平在報告中說，「十年來，我們經歷了對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義的三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脱貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。這是中國共產黨和中國人民團結奮鬥贏得的歷史性勝利，是彪炳中華民族發展史冊的歷史性勝利，也是對世界具有深遠影響的歷史性勝利。」「新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。」

第二，自我革命被放在了突出位置，並強調要「完善黨的自我革命制度規範體系」。

報告提到，「經過不懈努力，黨找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。」同時在「堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程」部分提到，「完善黨的自我革命制度規範體系，堅持制度治黨、依規治黨，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，發揮政治巡視利劍作用，落實全面從嚴治黨政治責任，用好問責利器。」值得一提的是，二十大前召開的七中全會上，自我革命放在了全面從嚴治黨的前面，表示要「堅決貫徹當的自我革命戰略部署和全面從嚴治黨戰略方針。」

中共二十大正式開幕。（央視網截圖）

第三，系統闡釋中國式現代化，強調要「實現全體人民共同富裕」，中國式現代化與共同富裕，被明確為新時代新征程中國共產黨的使命任務。

報告提到，「中國式現代化，是中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。」報告同時呈明中國式現代化的本質要求：堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。

第四，強調「實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍」，並在「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」之後，增設「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」章節。

根據以往報告慣例，在總結完過去五年工作之後，會直接進入到新階段的任務，今次報告卻在兩個章節中間插入「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」。並表示，「馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想。實踐告訴我們，中國共產黨為什麼能，中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行，是中國化時代化的馬克思主義行。擁有馬克思主義科學理論指導是我們黨堅定信仰信念、把握歷史主動的根本所在。」「只有把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持運用辯證唯物主義和歷史唯物主義，才能正確回答時代和實踐提出的重大問題，才能始終保持馬克思主義的蓬勃生機和旺盛活力。」

2018年，中共隆重召紀念馬克思誕辰200週年大會。出席大會的除習近平外，還有中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正，以及國家副主席王岐山等人。（新華社）

第五，安全與發展並重，強調要「以新安全格局保障新發展格局」，重申「發展是黨執政興國的第一要務。」

在「加快構建新發展格局，着力推動高質量發展」部分，報告提到，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務。沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。」在「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」部分，報告提到，要「健全國家安全體系，完善高效權威的國家安全領導體制，完善國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險監測預警體系、國家應急管理體系，構建全域聯動、立體高效的國家安全防護體系。增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全，維護我國公民、法人在海外合法權益，築牢國家安全人民防線。」

第六，單列「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」，突出強調人才的重要性。

相較於十九大報告，二十大報告單列一個部分來談人才的重要性。報告說，「教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。」要「堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，加快建設教育強國、科技強國、人才強國，堅持為黨育人、為國育才，全面提高人才自主培養質量，着力造就拔尖創新人才，聚天下英才而用之。」「深入實施人才強國戰略，堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造，完善人才戰略佈局，加快建設世界重要人才中心和創新高地，着力形成人才國際競爭的比較優勢」。

第七，對台總體方略寫入報告，並在涉台部分呈明「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，該表述上一次出現在黨代會報告中，是在十六大，十七大至十九大都沒有該表述。

習近平表示，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

中共二十大召開，習近平做報告。（央視截圖）

第八，全球發展倡議和全球安全倡議首次寫入報告。

在「促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體」，習近平表示，「中國提出了全球發展倡議、全球安全倡議，願同國際社會一道努力落實。」這也是全球發展倡議和全球安全倡議首次寫入黨代會報告。此外，習近平亦重申，中國「堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。」

此外，值得一提的是，外界普遍關注的中國防疫政策和如何提振中國經濟，報告並未有新說法。