二十大｜呼籲兩岸絕對不能兵戎相見　趙少康：台獨份子也是中國人

中共二十大針對涉台議題，習近平稱「決不承諾放棄使用武力」。台灣資深媒體人、中廣董事長趙少康則回應，兩岸絕對不能兵戎相見。他表示，對岸常說「中國人不打中國人」但台獨份子也是中國人，飛彈不長眼睛，怎麼知道打到的是台獨份子還是反對台獨的人？



趙少康認為，如果兩岸在軍事上不斷的發展和競爭，對兩岸都是災難，經費要用在民生上，比賽軍備是浪費民脂民膏，他也呼籲台灣「沒事不要去惹對岸。」



習近平二十大開幕口頭報告時表示，面對台獨和外部勢力干涉，中方堅持反對分裂，也絕不承諾放棄使用武力，「堅持和完善一國兩制，推進祖國統一」。

他提到，中國以最大誠意和努力爭取和平統一，但「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，但也強調這是針對外部勢力和極少數台獨分裂分子，絕非針對廣大台灣同胞。

20大習近平在對台論述中提到「決不承諾放棄使用武力」。（新華社）

針對習近平二十大的講話，趙少康表示，兩岸絕對不能兵戎相見，否則就回不了頭，他指出，習近平雖說「只是針對台獨份子和少數外國勢力」，但飛彈不長眼睛，怎麼知道打到的是台獨份子還是反對台獨的人？也許打到的是反對台獨者。

趙少康續指，主張台獨的人是少數人，若讓步主張台獨的人上戰場，也不是兩岸應有的做法，再怎麼樣都不該對台使用武力。

趙少康認為，如果兩岸在軍事上不斷的發展和競爭，對兩岸都是災難，經費要用在民生上，比賽軍備是浪費民脂民膏。不管到任何地步都不該使用武力，「這些錢如果用在民生上多好呢？用在發展軍備上不是浪費錢嗎？」

趙少康呼籲兩岸不能兵戎相見。（資料圖片）

趙少康指出，習近平二十大口頭報告講了1小時50分鐘，但關於台灣是一小部分，中國大陸內部有很多問題，包括經濟影響、疫情清零、房地產崩盤，台灣只是其中一個問題。

他呼籲，「台灣不要讓自己的優先順序提高，不要自己把台灣『問題』變成北京需要緊急處理的事情。」趙少康表示，台灣面對強權不須招惹。