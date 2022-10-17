前立委黃義交台北墮樓亡終年69歲　為宋楚瑜愛將　近年苦於抑鬱症

據台媒報道，曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員的前立委黃義交17日（周一）下午5時許自台北市內湖住處墮樓，被發現時已無呼吸心跳，送醫搶救後不治，終年69歲。



目前當地警方正在調查墮樓原因，並調閱閉路電視器釐清案情。

台媒《聯合報》的報道除了指黃義交從住家11樓墮樓外，又指黃義交17日下午在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受抑鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。

1998年，黃義交以無黨籍身分參選第四屆立法委員並順利當選，自此開始從政之路，四度連任立委。2000年，親民黨創立，黃義交加入親民黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，被視為親民黨主席宋楚瑜心腹，其後黃義交又曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。

黃義交（左）被視為親民黨主席宋楚瑜（右）心腹。（《聯合報》）

2012年，黃義交意外落選立委後，受時任台中市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康原因請辭。

此外，黃義交過去也曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書、行政院新聞局國際處第一科科長、台灣省政府新聞處副處長、處長、台灣省政府發言人等職。

宋楚瑜：震驚、難過

《聯合報》的報道指，黃義交的親近友人稱，黃義交不當立委後，一人獨自住在台北內湖，和老長官宋楚瑜仍時常連繫，宋楚瑜也常找黃義交聊天。宋楚瑜出席亞太經濟合作會議（APEC）時，黃義交私下也出力做好準備工作。

親民黨前立委張碩文稱，親民黨主席宋楚瑜得知消息後，非常震驚跟難過。親民黨發出新聞稿稱，宋楚瑜表示，黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考。突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。

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