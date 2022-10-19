台東5年前捕獲怪魚網絡翻紅　極似漫威「毒魔」　全球僅3地現蹤影

社群平台Twitter近日流傳一張照片，一尾奇特怪魚全身黑亮、擁有亮藍色眼珠及滿口利牙，雌牙咧嘴的模樣引發網友熱議，認為超像漫威電影《毒魔》（Vemon），吸引近6萬人按讚。



事實上，這尾怪魚正是台灣農委會水產試驗所5年前在台東外海捕獲的「卡氏尖頷烏鯊」，目前全球僅在3地區現蹤，相當罕見。

外貌與「毒魔」相似的怪魚，是全球罕見的海洋生物：（按圖了解）

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水試所在2017年進行例行性台東海域魚類相調查時，在東河鄉外海350米深處捕獲5尾罕見小型鯊魚，經鑑定後確認為台東新記錄的「卡氏尖頷烏鯊」（學名Trigonognathus kabeyai），屬於烏鯊科的小型鯊魚，目前全世界僅於日本、夏威夷及台灣發現本種。

1986年「卡氏尖頷烏鯊」首次在日本愛知縣330米深海捕獲，1987年在德島縣捕獲第2尾。台灣先前分別在東港及南方澳的拖網混獲中發現，而台東海域則是以單層刺網捕獲這5尾，尾叉長介於26.2至32.6厘米，其中1尾存活，本來想以低溫包裝帶回水試所嘗試以10℃低溫海水飼養，但僅存活1日。

端看其外觀，「卡氏尖頷烏鯊」的牙齒與一般鯊魚的利齒完全不同，最明顯的特徵就是牙齒都是「針狀牙」，就像蛇類的毒牙，更特別的是，其上下顎部分還可以往前延伸，搭配尖牙突襲獵物，這種獨特進食方式與尖吻鯊科的歐氏尖吻鯊相當類似。

水試所指出，「卡氏尖頷烏鯊」有日夜垂直洄游的可能，白天主要棲息在300至400米深海處，夜間則隨著獵物如小型燈籠魚群移動至水深150米處淺海覓食。和大多數烏鯊科成員一樣腹部有發光器，但其功能是相互溝通或吸引燈籠魚等獵物尚有待釐清。

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