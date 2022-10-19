布林肯稱北京決心加速兩岸統一　台防長：未見提早攻台徵候

台海局勢緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（17日）談及台灣議題時更表示，北京決心在更短時間內實現統一，不惜採取脅迫以至武力手段。周三（19日），台灣防長邱國正在立法院備詢時表示，目前根據對岸軍事調動、情報等方面，都未發現任何中共將提前進攻台灣的徵候。



國民黨立委江啟臣問道，布林肯稱大陸當局可能加快統一台灣時間表，台軍是否已發現任何徵候？對此邱國正回應，會從對岸大規模軍事調動、飛彈試射、軍演型態擴大、軍演距離接近，或截獲情報等方式判斷，目前沒有發覺任何徵候，台軍訓練戰備都正常，並提到大陸正在舉行二十大，期望是以維穩為主。對於台軍在澎湖操演一事，邱國正指出，這並非針對二十大，是各作戰區每年度都有的固定操演。

江啟臣追問，澎湖演習是實彈操演，但其中唯獨雙連刺針飛彈是採實兵不實彈，對此陸軍司令部參謀長章元勳中將表示，雙連刺針從沒有在外島打，都是回來台灣打，每年操演都沒採用實彈，但可以放心，所有防空程序操演都有在做。江之後進一步稱，雖在台灣本島也可訓練，但若在澎湖外島未實際操作還是有差。邱國正則表示，雙連刺針在外島從沒實彈演習過，因為在澎湖打要申請空域管制，且地點特別，認為不要為了這個小事情搞成這樣。

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此外，邱國正表示，他「有聽說」俄羅斯可能試射核武，這也是一個徵候，台軍對此極不樂見，但會有所準備，又指其若發生是相當、相當糟糕的狀況，除了軍事層面，也會衝擊經濟，台灣及全世界都會受到波及。