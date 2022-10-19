台灣疫情｜增4.4萬本土病例　官方：若確診持續下降即脫離高原期

台灣中央流行疫情指揮中心今日（19日）宣布，當地新增44601宗新冠肺炎本土病例，新增171宗中重症，再多42人死亡，另增27宗境外輸入病例。本土確診數已連續2周下降，指揮中心指揮官王必勝表示，若下降形成趨勢，就是漸漸脫離高原期，仍須持續觀察。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市8590宗，台中市5867宗，高雄市5142宗，桃園市4545宗，台北市4315宗，台南市3742宗，彰化縣2369宗，屏東縣1452宗，雲林縣1033宗，新竹市1000宗，苗栗縣988宗，新竹縣986宗，宜蘭縣783宗，南投縣740宗，嘉義縣732宗，基隆市695宗，嘉義市519宗，花蓮縣484宗，台東縣278宗，金門縣170宗，澎湖縣151宗，連江縣20宗。

新增死亡個案為21男21女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39宗具慢性病史、29宗未接種3劑以上新冠疫苗。確診日介於8月3日至10月16日，死亡日期介於8月3日至10月16日。

截至目前，台灣累計7302188宗確診，分別為35856宗境外輸入、7266278宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計12036宗死亡病例，其中12019宗屬本土。

另外，各界關注這波疫情何時脫離高原期，對此王必勝表示，目前看來，這周下降幅度比上周更大，且連續2周下降，漸漸會形成趨勢，若下降趨勢不變，就是慢慢脫離高原期，但仍要觀察實際數字。