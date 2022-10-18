九合一大選｜陳時中連陷非議：座車闖紅燈遭罰、稱對手剽竊或被告

台灣年底舉行九合一選舉之際，民進黨台北市長參選人陳時中卻在近日頻頻陷入非議，先是其座車闖紅燈、違停在公車停靠區，被台北市警察局內湖分局舉發交通違規後認錯並道歉，然後是日前指出無黨籍台北市長參選人黃珊珊稱防疫旅館為其發想出的講法是剽竊，遭對方稱不收回說法就不排除提告。



周日（16日）晚間，陳時中前往內湖及南港勘災，遭爆料座車為搶快闖紅燈，還涉及違停在公車停靠區。警方之後對其製單舉發交通違規，闖紅燈部分將罰款1800元至5400元新台幣（約441至1324港元）。

周二（18日），陳出席「捐血傳愛在松山」後向傳媒認錯，表示無論什麼理由，闖紅燈就是不對，有違規就該受罰並道歉，並強調罰單一來就會立刻繳清。之後媒體追問警方是否有上前盤查，且刻意不開密錄器，對此陳回應沒有人去盤查他，可能是盤查司機，但他沒有注意到，應該是因為當時已下車到外面勘災。

黃珊珊是陳時中台北市長選戰的對手之一。（資料圖片）

另一方面，黃珊珊在新書中表示，防疫旅館是她發想出的創新作為後，陳時中表示這樣的講法是剽竊，防疫旅館最初屬衛福部次長石崇良的構想。

對此黃珊珊表示，剽竊的指控嚴重，請陳時中收回這句話。針對防疫旅館發想一事，當時中央做的是集中檢疫所，是以政府資源徵用相關機構，但北市防疫旅館則是因應入境外國人自主防疫需求，經和業者協商媒合後，從無到有所創的，且市府未出任何費用。她強調，若陳時中能找到比北市府更早執行防疫旅館作為的相關證據就拿出來，否則請收回相關說法，不然法院見。