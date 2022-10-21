台灣疫情｜新增3.7萬本土病例多78死　30多歲男成最年輕亡魂

台灣新冠疫情持續好轉，中央流行疫情指揮中心今日（21日）公布，當地新增3.7萬本土病例，較上周同期降幅約22%，新增286宗中重症，並再多78人死亡，另增69宗境外輸入病例。



新增死亡個案年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中較年輕的死者為1名有慢性糖尿病史、未曾接種任何疫苗的30多歲男性。該個案10月10日因頭暈、痠痛、盜汗等症狀至診所快篩陽性確診，給予口服抗病毒藥劑輝瑞的「倍拉維」，後續在家居家照護，16日被家人發現昏迷且已無心跳呼吸，經衛生所行政相驗，開立死亡證明為心肺衰竭合併新冠肺炎。

另一方面，新增1宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），患者為1歲男童，其已接種1劑疫苗、沒有慢性病史，曾在9月20日確診，10月8日起陸續出現咳嗽、紅疹、發燒、腹瀉、紅眼、嘴唇紅腫等症狀，13日至急診，檢查發現發炎指數升高、凝血功能異常等情形，懷疑MIS-C收治住院，仍住一般病房治療中。

據指揮中心統計，今年截至昨日（20日），本土輕症、無症狀個案累計7259786宗、佔99.57%；中症累計18255宗、佔0.25%；重症累計13369宗、佔0.18%，死亡累計11351人。而12歲以下兒童重症累計共251宗，為33宗腦炎、26宗肺炎、3宗敗血症、11宗哮吼、163宗MIS-C、2宗心肌炎、4宗共病與新生兒感染及9宗到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，為13宗腦炎、8宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及9宗到院前死亡。