台灣疫情｜新增3.5萬本土病例多52死　逾93%人口已打首劑疫苗

台灣中央流行疫情指揮中心今日（22日）公布，當地新增35601宗新冠肺炎本土病例，與上周同期相比降18.1%，新增153宗中重症，再多52人死亡，另增53宗境外輸入病例。



新增死亡病例年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。較年輕死亡病例為一名年僅20多歲、未曾接種疫苗的男子，其為神經系統疾病患者，伴有肥胖問題，10月10日家屬確診，13日開始出現發燒、咳嗽等症狀並收治住院，至16日離世，主要死因為呼吸衰竭、敗血性休克及新冠確診。

另外，新增1宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），患者為一名1歲男童，其9月22日確診，10月7日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉、嘔吐、全身紅疹、紅眼等症狀，12日到急診，檢查發現發炎指數升高、凝血功能異常、肺部喘鳴等情形，懷疑有MIS-C及細支氣管炎住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，住院中檢驗出呼吸道融合病毒陽性，給予蒸氣治療，病況好轉已於17日出院。

據指揮中心統計，今年截至昨日（21日），本土輕症、無症狀個案累計7296808宗、佔99.57%；中症累計18340宗、佔0.25%；重症累計13437宗、佔0.18%，死亡累計11403人。12歲以下兒童重症累計共252宗，為33宗腦炎、26宗肺炎、3宗敗血症、11宗哮吼、164宗MIS-C、2宗心肌炎、4宗共病與新生兒感染及9宗到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，為13宗腦炎、8宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及9宗到院前死亡。

第1劑疫苗接種人口涵蓋率逾九成。圖為總統蔡英文早前完成第二劑疫苗的接種，接種的是台灣自製的高端疫苗。（資料圖片）

疫苗接種方面，截至目前，累計接種63048643人次。接種人口涵蓋率為第1劑93.84%、第2劑88.17%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.75%，第2次追加劑接種率14.23%（65歲以上接種率41.4%）。