台灣疫情｜新增3.5萬本土病例多65死　年僅4月大男嬰因敗血症病逝

台灣中央流行疫情指揮中心今日（23日）公布，當地新增35322宗新冠肺炎本土病例，新增179宗中重症，再多65人死亡，另增43宗境外輸入病例。當地已連續4天病例數低於4萬宗，指揮中心預估近期可望脫離高原期。



新增死亡個案年齡介於不足1歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。較年輕死亡個案為僅4個月大的男嬰，其本身沒有慢性病，未曾接種疫苗，10月10日因發燒赴急診，PCR採檢陽性確診。住院5天後，男嬰因症狀緩解而返家繼續隔離，惟18日再度高燒至攝氏40度，19日二度至急診，經檢查診斷為敗血症，收住加護病房，使用廣效抗生素治療。不過住院時出現嚴重休克，經積極治療仍不幸於20日過世。

據介紹，男嬰曾被發現右耳「耳漏」積水狀況，無法釐清是否為敗血症主因，個案死因為嚴重敗血症合併敗血性休克、耳漏及新冠確診。

據指揮中心統計，今年截至昨日（22日），台灣本土輕症、無症狀個案累計7332208宗、佔99.57%；中症累計18437宗、佔0.25%，重症累計13519宗、佔0.18%，死亡累計11468人。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增個案較上周同期降幅約15%，預估若疫情下降趨勢不變，可望近期脫離高原期。