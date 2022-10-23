二十大高層人事大盤點：歷史性打破諸多慣例　習時代全面鋪開

10月23日，新華社公布了中國共產黨新的高層人事名單。其中政治局常委會由習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希組成。政治局委員共有24人，除了七位常委之外，另有馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、袁家軍、黃坤明。他們將共同構成今後五年決定中國政策走向的核心決策圈。



從慣例來看，七位常委中除了習近平擔任總書記、蔡奇擔任書記處第一書記、李希擔任中紀委書記已經明確之外，李強有可能接任總理，趙樂際有希望執掌人大，王滬寧可能領導政協，丁薛祥有希望擔任第一副總理。這只是推測，不排除會有變化。最終結果還是有待官方公布。可以確定的是，這一次人事安排是歷史性的，打破過去數十年諸多慣例。

除七位常委之外的十七位政治局委員，有些人的職務已經明確，比如張又俠、何衛東是中央軍委副主席。現任外交部長的王毅，應該會接替楊潔篪，擔任中央外事工作委員會辦公室主任。

有些人的職務大致可以推測出來，比如馬興瑞應該會繼續擔任新疆書記，現任北京市長的陳吉寧有可能升任北京市委書記，兼任書記處書記的石泰峰、李幹傑有可能執掌中組部或者中辦。兼任書記處書記的現任中宣部常務副部長的李書磊有希望執掌中宣部，而現任中宣部長黃坤明有可能調任新的崗位，其中一個可能性是人大副委員長。兼任書記處書記的現任國安部部長陳文清，有可能擔任政法委書記。

10月16日，中國共產黨第二十次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。（新華社）

現任國家發改委主任的何立峰今次首次進入政治局，有希望擔任國務院副總理。通常而言，國務院有四位副總理，除了身兼政治局常委的第一副總理之外，還有三位兼任政治局委員。若何立峰擔任副總理，接替現任副總理劉鶴的工作，則還剩下兩個名額。

從慣例來看，剩下兩位副總理，一位會主管科學、教育、衛生和文化，一位會主管農業、防汛防旱、扶貧、商貿。有豐富醫學經歷並在SARS期間建言獻策、曾任衛生部副部長的現任福建省委書記尹力，和擔任過深圳市委書記並曾在主政湖北期間有防汛經驗的現任天津市委書記李鴻忠，皆是可以考慮的人選。

除此之外，上海市委書記、廣東省委書記的人選並不明朗。今次升任政治局委員的現任浙江省委書記袁家軍是可能的人選。除他之外，擔任過天津市長的現任遼寧省委書記張國清同樣有可能。現任陝西省委書記劉國中有希望執掌一個直轄市或廣東。現任重慶市委書記陳敏爾是繼續擔任目前工作，還是轉崗，目前同樣不確定。

目前來看，中國共產黨新的高層人事安排尚有諸多不確定性，存在的可能性比較多，暫時只能根據慣例推測，但最終結果還是有待官方公布。可以確定的是，這一次人事安排是歷史性的，打破過去數十年諸多慣例。比如，如果李強接任總理，那麼他將是除了建國總理周恩來之外，首個未曾擔任副總理的總理。

連任兩屆政治局委員的現任副總理胡春華，在不到60歲的情況下未能繼續留任政治局委員。習近平正式開啟第三任期，但在目前的七位政治局常委中只有丁薛祥一人是60後。現任政治局委員中沒有女性，也是打破多年的慣例。尤其值得注意的是，與習近平有過工作交集的官員這次集中得到重用，說明習近平核心地位的穩固，能牢牢掌控人事安排，再次證明他真的是繼毛澤東、鄧小平之後最強勢的共產黨領導人。

二十大關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議寫道：「進入新時代，黨和國家面臨的形勢之復雜、鬥爭之嚴峻、改革發展穩定任務之艱巨世所罕見、史所罕見，正是因為確立了習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨才有力解決了影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，從根本上確保實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。」可以說，今次中國共產黨的高層人事調整，在相當程度上為這段話作了註腳。習近平在十九大上曾說中國特色社會主義進入了新時代，這次在人事安排上全面成為現實。