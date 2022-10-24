賴清德將訪友邦帕勞3日　蔡英文留在台灣「應對局勢挑戰」

台灣總統府今天（24日）宣布將啟動「帛旅專案」，副總統賴清德11月1日到3日將率團出訪太平洋友邦帛琉共和國（香港稱帕勞），3天2夜的行程包括視察駐帕勞技術團、見證「遠距醫療中心」揭牌，帕勞總統惠恕仁並將親自導覽世界遺產洛克群島。



訪團預計11月1日上午啟程，當天下午抵達帕勞，接著拜會帕勞總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、參加帕勞國會歡迎會、新都道路工程動土典禮、視察駐帕勞技術團、惠恕仁主持的帕勞國宴。

張惇涵指出，「當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，總統蔡英文必須留在台灣，維持國政運作順暢，應對區域及國際局勢各項挑戰。」為展現對雙方關係的重視、持續深化友好邦誼，並且正面回應惠恕仁期盼，蔡英文特別指派賴清德，於11月1日至3日率團訪問帕勞，展開為期3天2夜的訪問行程。

張惇涵說，這趟「帛旅專案」，雖然只有短暫的3天行程，卻是「鐵人行程」。蔡英文期許賴清德達成「3大核心目標」，分別是「連結」、「觀光」及「合作」。

他說，賴清德此行，不僅展現台灣與帕勞緊密的連結，更是代表台灣要再次連結世界，歡迎國際旅客來台灣，歡迎海外的民眾回台灣。