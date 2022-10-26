吳釗燮：二十大後大陸對台打壓恐只增不減　邦交現預警情資

中共二十大10月22日在北京人民大會堂閉幕，大會通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。在涉台部分，據大會宣讀，修正案將「反對台獨」寫入黨章。周三（26日），台灣外長吳釗燮表示，預期二十大後大陸對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減，並提到政府預估邦交國首當其衝，有一些預警情資，但不便透露，強調會全力固邦。



吳釗燮在立法院的報告指出，目前對外工作面臨三大外部主要挑戰，分別是台灣面對大陸變本加厲打壓、民主國家面對威權主義威脅、全球面對複合式威脅與挑戰。報告稱，中共總書記習近平在二十大報告中揚言絕不承諾放棄使用武力，對台恫嚇，預期二十大後，大陸對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減，但同時提到台海安全及台灣獲得更多的國際重視、民主對抗威權的國際格局已然成形、台灣有能力參與更多國際關切議題，這些都是台灣的主要機會。

吳釗燮會前受訪時亦表示，當局正在密切觀察大陸，對台灣的威脅應是會加劇，尤其看到大陸軍事上的一些準備，一切都在加強力道當中。不過他同時指出，現時國際社會對大陸二十大後的觀察似乎都不是很正面，對台灣而言，這情況下也是一個不錯的建立國際友誼的機會，台灣會藉此機會擴展國際社會對台灣支持的力量。對於哪些邦誼可能受影響，吳僅強調會全力固邦。