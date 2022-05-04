美升級對台旅遊警示　風險較京滬高　吳釗燮：他們有自己一套標準

台灣疫情爆發，本土確診數連日破萬，美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，也就是不建議民眾前往該地休閒旅遊，風險等級比近期爆發大規模疫情的上海、北京的中國大陸還高。對此，台灣外交部長吳釗燮4日受訪表示，「他們（指美方）有他們自己的一套標準」。



美國疾病管制與預防中心（CDC）本周以「疫情極為嚴峻」為由，將全球5個國家或地區改列第二級中度風險（level-2），其中包含台灣、墨西哥、伊朗、貝里斯及安巴等國，不建議民眾前往該地休閒旅遊。值得注意的是，近期爆發大規模疫情的上海、北京的中國大陸仍維持在第一級低風險（level-1）。

吳釗燮表示，有關美國CDC的旅遊警示標準，「他們有他們自己的一套標準」，若看台灣最近疫情的發展，的確是有升高的趨勢。吳釗燮強調，美國發布的警示並不是「禁止來台灣」，而是警示他們的人民，如果要來台灣必須要注意到台灣疫情的狀況，每個國家都有自己的旅遊警戒標準。

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