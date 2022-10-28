大陸贈台大熊貓「團團」病重　動物園：已邀大陸專家到台探望

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」今年8月被檢出腦部病變，病情近日再度惡化。據台媒周四（27日）報道，「團團」兩度接受腦部磁振造影（MRI）檢查，台北市立動物園表示，整體而言病灶擴大，已改採舒緩治療；又透露已申請讓大陸專家赴台，正在跟陸方商討名單。



園長劉世芬表示，園方一向不排除大陸專家到台，認為大家都是為了「團團」可以更好。考量到「團團」來自四川臥龍，情感上盼能邀請大陸專家來探望團團，雙方還能藉機會就各項經驗進行交流，讓動物們得到更好的照養。因此，園方向北市府申辦邀請大陸專家來台的程序。

教育局則表示，已收到動物園的申請，正審慎評估園方需求。據園方透露，市府已經發文申請專案許可中，專家名單仍在跟大陸方面討論中。

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據早前報道，18歲的「團團」今年8月底因癲癇發現腦部病變壞死，10月病情一度好轉並擬於18日重新與遊客見面，但未料病情自16日起就愈來愈差，不僅體重變瘦，食量、排便量、活動力都大幅下降，甚至不足之前的一半。

據園方24日發布的「團團」日常觀察記錄，其竹類採食量為6.6公斤，相比9月的平均12.33公斤顯著下降；排便量8.4公斤，相較9月的平均11.32公斤亦減少許多。此外，「團團」的活動力亦持續下降，行走時後肢明顯拖行無力，大部分時間都躺著休息，改變姿勢或移動身體吃力，常側躺著進食。